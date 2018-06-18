Стандарты красоты от южнокорейских пластических хирургов

Оказывается, Южная Корея является лидером в области пластической хирургии. С 2009 года в этой стране делают больше пластических операций, чем в любой другой. А в прошлом году около 50 тысяч человек специально приехали в Южную Корею ради пластики.

Существуют даже специальные службы для иностранцев, которые посетили страну с одной целью — лечь под нож. Одна из них, «Мой сеульский секрет», помогает представителям Запада сориентироваться в мире пластической хирургии, дает консультации, а также организовывает прибытие в страну.

Итак, чтобы иметь представление, зачем столько людей в погоне за красотой едут в чужую страну, пятеро смелых человек из лондонской редакции BuzzFeed послали свои фотографии для экспертной оценки от пластических хирургов. И вот что два врача хотели бы изменить в их лицах.

Источник: BuzzFeed

Толани

Мнение пластического хирурга: «У нее красивые глаза, но ей не помешают значительные преобразования, чтобы внести в черты гармонию и баланс. Линию роста волос нужно опустить с помощью пересадки волос, чтобы сделать верхнюю часть лица более пропорциональной по отношению к нижней».

Рекомендуемые процедуры:

удаление шрамов от акне,

операция на выступающей вперед челюсти,

контурная пластика лица,

липосакция лица,

ринопластика (коррекция носа),

блефаропластика (коррекция век),

подтяжка бровей.

Так Толани должна была бы выглядеть после пластических операций.

Лаура

Мнение пластического хирурга: «Красивые глаза и изящное маленькое лицо. Однако не помешает ринопластика, чтобы приподнять кончик носа и уменьшить ноздри. Избавиться от слезной борозды, вставив филлеры. Жировой трансплантат в лобную часть позволит создать более округлую форму, а имплантат щек придаст лицу объем».

Рекомендованные процедуры:

лазерная обработка для цвета кожи,

ринопластика,

жировой трансплантат,

коррекция линии роста волос,

филлеры для слезной борозды,

имплантаты для щек.

Фотография Лауры после обработки.

Мнение хирурга: «Симпатичный молодой человек. Зачем ему операции? Ему можно, конечно, сделать незначительные коррекции — убрать горбинку на носу, вставив филлер. Также можно создать контур линии подбородка ботоксом или липосакцией».

Рекомендованные процедуры:

лазерная обработка для цвета кожи,

коррекция горбинки,

контур линии подбородка.

Фотография Райна после обработки.

Рейчел

Мнение пластического хирурга: «Она выглядит очень молодо. Однако нос чуть коротковат и заметна значительная асимметрия лица справа. Можно сделать контурную пластику лица. Лоб кажется плоским, но сложно сказать, так как волосы мешают. Ринопластика удлинит нос и чуть поднимет кончик. Необходима липосакция в зоне подбородка».

Рекомендованные процедуры:

ринопластика,

контурная пластика лица,

жировой трансплантат в щеки и лобную часть.

Фото Рейчел после обработки.

Фрэнсис

Мнение пластического хирурга: «У него хорошие пропорции лица, идеальный нос, но он мог бы выглядеть и помоложе. На нижней части лица есть признаки старения, их можно убрать».

Рекомендованные процедуры:

лазерная коррекция кожи для удаления пигмента,

липосакция лица, инъекции ботокса,

филлеры в зоне под глазами,

коррекция век,

липосакция линии шеи,

филлеры в носогубной зоне.

Фото Фрэнсиса после обработки.