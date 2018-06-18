Звезды без макияжа: кто хуже

Наши любимых актёров мы всегда видим с идеальной укладкой и профессиональным макияжем. Но узнаем ли мы их, если встретимся этих красоток в расслабленном состоянии?

1. Дженнифер Лопес выглядит поистине роскошно на сцене. Она умеет подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки, когда предстаёт перед публикой. Впрочем, и в обычной жизни 48-летняя знаменитость выглядит вполне прилично и даст фору многим более молодым коллегам.

2. Милла Йовович обладает эффектной и яркой внешностью, её сложно не заметить на фоне других звёзд. А вот без макияжа она выглядит даже моложе своих 42 лет и походит на начинающую актрису.

3. Бритни Спирс на сцене — настоящая гламурная красотка: белокурые локоны, фарфоровая кожа, точеная фигура. Увы, те, кто встречают Бритни на улице, разочаровываются: у певицы на самом деле вполне заурядная внешность. К 36 годам она пережила много неприятностей, что сказалось на внешнем виде.

4. Дженнифер Энистон считают символом молодости. 49-летняя актриса умудряется противостоять возрасту и сохранять цветущий вид.