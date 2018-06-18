Как стать моложе на 10 лет за пять минут

Грамотно подобранный и нанесенный макияж действительно может творить чудеса: обычное лицо превратит в незабываемое, усталое — в свежее и даже «сбросит» пять-десять лет. Попробуйте эти приемы — и убедитесь, что быть молодой и красивой совсем не так трудно.

Широкие густые брови

Тонкие брови — писк моды в середине прошлого века — самое верное средство «накинуть» себе лет эдак десяток. Поэтому если по каким-то причинам хочется выглядеть старше, самое время сделать тонкий, графичный контур. А вот если цель обратная, стоит «нарисовать» широкие и густые брови — но только в меру!

Румяна нежных тонов

Персиковые, розовые или нежные коралловые оттенки — вот наш выбор! Никаких оттенков красного — он старит. Чтобы сделать образ свежим и юным, стоит наносить румяна на самые яблочки щек и максимально растушевывать.

Отсутствие подводки и белые тени

Немного белых теней в уголках глаз и под бровью, а самое главное — никакой подводки и стрелок. Если хочется подчеркнуть глаза, лучше пройтись более темными тенями по линии ресниц — это сделает акцент на глазах более выраженным и в то же время оставит впечатление свежести и юности.

Блеск для губ

Да-да, в моде матовая помада — но это тот самый случай, когда предпочтение надо отдавать не тому, что модно, а тому, что подходит. Матовая помада визуально делает губы более тонкими; кроме того, в течение дня помада имеет свойство скатываться и оставаться в морщинках губ. Блеск с «влажным» эффектом зрительно делает губы более полными и пухлыми — а это один из важных признаков юности.

Коричневые тени и карандаш

Если все-таки хочется выделить глаза, стоит отдать предпочтение карандашу и теням коричневого, а не темного оттенка: черный цвет создает иллюзию усталого взгляда, в от коричневый сделает взгляд более распахнутым и юным.

Светоотражающий консилер

Его стоит наносить на кожу под глазами тонким слоем, хорошенько растушевывая и припудривая широкой кистью. Светоотражающие частицы не только помогут крыть синяки под глазами, но и сделают менее заметными мелкие морщинки. Самое главное — консилер не должен быть слишком ярким и мерцающим, чтобы скрывать морщинки и неровности, а не привлекать к ним внимание.

Тональный крем с розовым подтоном

Найти его немного сложнее, чем с бежевым или песочным, но оно того стоит: именно основа с розоватым оттенком поможет создать наиболее свежий образ. Даже едва заметный розовый оттенок в пигменте делает лицо более юным и свежим. Главное — внимательно выбирать и подобрать оттенок, наиболее близкий к естественному тону кожи (кстати, для теста лучше выбирать шею, а не запястье).