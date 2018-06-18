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Как отделаться от парня за день: 31 вариант макияжа, который испугает мужчину
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Как отделаться от парня за день: 31 вариант макияжа, который испугает мужчину 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Существует множество способов расстаться с парнем. На эту тему даже одноименный фильм сняли, но мы решили помочь тебе ускорить этот процесс с помощью необычного макияжа.
Вообще-то, девушки делают макияж, чтобы скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Но иллюстратор и мейкап-специалист Мими Чой пошла другим путем и стала рисовать на лицах необычные 3D-картины, которые скорее подходят для празднования Хэллоуина, чем обычной жизни. У нее более 700 000 фолловеров в Instagram, которые следят за творчеством девушки. Но если перед тобой стоит цель быстро расстаться с парнем, то такой мейк поможет достичь ее в кратчайшие сроки. Например, ты можешь «разделить лицо на составляющие», продублировать некоторые его части или поиграть в калейдоскоп.
Как вариант, ты можешь изобразить у себя на лице художественную картину, вдохновившись творчеством Сальвадора Дали, или ее фрагмент, который будет смотреться как маска.
Кстати, не обязательно рисовать на всем лице, можешь ограничиться только губами. После такого он точно не захочет даже поцеловаться с тобой.
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