Коллекции косметики от звезд: удачные и провальные

Успешная косметика

Эти косметические линии уже вошли в историю, а их продажи бьют все рекорды.

Джессика Альба не достигла особых успехов на кинематографическом поприще и до сих пор находится где-то в середничках по голливудской шкале.

Возможно, именно поэтому в 2012 году Альба задумалась о путях отступления и начала искать для себя прибыльное занятие по душе. И работа, как говорят инсайдеры, нашла ее сама. Однажды ее маленькая дочь Онер разорвала памперс, оттуда вылился гель, который малышка начала тянуть в рот. Увидев эту сцену, Джессика стала названивать врачам, а затем задумалась, что было бы здорово выпустить безопасные и экологичные подгузники, и решила создать их сама. Привлекла ученых и экспертов и в итоге разработала экологичные подгузники.

Бренд получил название Honest по аналогии с именем дочери Онер. Но только подгузниками Альба решила не ограничиваться, присоединила к ним категорию бытовых средств без химии (сама актриса страдает с детства аллергией на стиральный порошок).

Альба дневала и ночевала на производстве, работала в офисе сутками, собрала команду из лучших экспертов экорынка — и ее усилия увенчались успехом. Продажи подгузников и бытовой химии через каких-то три года стали приносить компании миллиарды долларов.

Кроме того, актриса решила запустить линию средств по уходу за кожей, а также коллекцию шампуня, стайлинга и макияжа без вредных химических добавок.

И это выстрелило. Компанию, которая выпускает экопродукты, уже предлагал выкупить за солидную сумму Unilever. Однако Альба пока никому свое детище отдавать не собирается.

В чем секрет: Джессика пошла по проторенной дорожке, ведь на рынке множество компаний, предлагающих экосредства. Однако актрисе удалось вырваться в лидеры и обогнать эти марки.

1. Главный секрет: Джессика — отличный пиарщик и руководитель. Она приложила немало усилий для продвижения своего детища, нашла правильных людей, которые вывели ее в лидеры. Альба не останавливается на достигнутом. Она каждый год ищет новые стратегии для развития компании.

2. Каждый продукт своей марки Джессика активно рекламирует в соцсетях, сама пользуется товарами бренда.

3. У актрисы безупречная репутация. Семья, любимый муж, трое детей — это подкупает приверженцев семейных ценностей.

4. Джессика активно продвигает свой бренд в прессе. Часто зовет журналистов в офис для интервью, показывает производство, разрешает присутствовать на планерках. А еще она устроила для акул пера маникюрный кабинет.

5. О бизнесе Альба готова говорить часами, а работать сутками. И в итоге любые подобные усилия окупаются.

Рианна — Fenty Beauty Rihanna

Любители посчитать чужие деньги были поражены: бренд Рианны Fenty Beauty за месяц своего существования (он запустился в сентябре прошлого года в 1600 магазинах и 17 странах мира) заработал 72 миллиона долларов. При этом обошел по продажам популярные марки Kylie Cosmetics, KKW Cosmetics и даже NYX, Benefit, Urban Decay.

Журнал Time назвал бренд Fenty Beauty одним из 25 лучших изобретений 2017 года наряду с iPhone X и электромобилем Tesla Model 3. Почетно, не правда ли? Девочки до сих выстраиваются в очереди за очередной коллекцией макияжа (особенно лимитированной) и новинками марки вроде хайлайтера для тела с SPF.

Хотим отметить, что это не первый успех Рианны в бизнесе, не касающемся музыки. До этого она выпустила несколько успешных коллекций одежды с известными марками. Неужели у нее талант все превращать в золото?

В чем секрет: прежде чем запустить коллекцию, маркетологи, работавшие с Рианной, умело создали ажиотаж.

1. Звезда говорила, что в создании каждого средства своей марки она принимает непосредственное участие: посещает лабораторию, тестирует средства и разрабатывает дизайн упаковок.

2. Певица умело использовала модную волну на толерантность. Она говорила, что разрабатывает косметику, которая подойдет для представителей всех рас. В рекламных кампаниях Fenty Beauty снялись модели разных национальностей и религиозных конфессий. В одном из роликов даже приняла участие популярная мусульманская модель Халима Арден.

3. За месяц до начала официальных продаж промоутеры запустили страницу марки в соцсетях, где выкладывали ролики с мастер-классами по макияжу с участием известных блогеров. И получили фолловеров в количестве 57 миллионов!

4. Команда, работавшая над продвижением бренда, не скупилась на пресс-пакеты для журналистов и успешных блогеров, что обеспечило активный пиар марке и многомиллионную армию фанатов еще до запуска.

Публикация от FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty) 3 Май 2018 в 4:26 PDT 5. Певица продолжает пиарить свою марку, используя для этого все средства. Например, последний видеоурок макияжа для журнала Vogue весомо повысил продажи новых хайлайтеров из линии Fenty Beauty.

Кайли Дженнер — Kylie Cosmetics

Хотя Кайли и не обладает безупречной репутацией, зато имеет солидный счет в банке. Мейкап-бренд Кайли Дженнер уже оценивают в 420 миллионов долларов, говорят, что к 2020 году он будет стоить миллиард.

Кайли запустила марку в 2015 году, решив, что ей не стоит маяться без дела (ведь сестры уже создали свои собственные бренды). Начала Дженнер с запуска помад, которые якобы помогли ей увеличить губы (лишь много позже Кайли откроет страшный секрет об инъекциях филлеров).

Сейчас марка расширила ассортимент до теней, лайнеров, туши и тональных средств. Каждый продукт марки неизменно пользуется популярностью, причем не только у подростков. А Кайли собирает сливки, журнал Forbes уже назвал юную бизнес-леди одной из самых высокооплачиваемых молодых звезд.

В чем секрет:

1. Формально бизнесом управляет Кайли, она числится генеральным директором предприятия, но фактически это делает мама Дженнер Крис. Эта женщина создала шоу «Семейка Кардашьян», вывела в свет своих девочек. Говорят, она и коня на скаку остановит. Кстати, в документах компании Крис числится финансовым директором.

2. Кайли не продает товары в магазинах, только через интернет (в основном через сайт своего бренда или «Инстаграм», где у младшей Дженнер армия из почти 100 миллионов фолловеров). Именно здесь пасется ее целевая аудитория — юные инфлюенсеры, которые привыкли получать все в один клик.

3. Кайли не привлекает других звезд к работе с брендом (разве что сестру Ким и маму Дженнер), она сама себе пиарщик и звезда, отлично рекламирует марку в соцсетях, прессе.

4. Чтобы подтвердить звание деловой женщины и заслужить статус филантропа, Кайли регулярно отдает часть прибыли от продажи косметики различным организациям, в том числе фондам по борьбе с раком, а также детским больницам. Отличный и благородной жест, который привлекает внимание к бренду.

Бандерас — успешный мужчина-актер в бьюти-бизнесе. Запустив свою парфюмерную линию в 1997 году, Антонио нашел ключик к мужчинам и женщинам по всему миру. Марка актера часто выпускает новинки, которые становятся настоящими хитами продаж.

В чем секрет:

1. Антонио полностью контролирует бизнес своей марки, вникает в детали и даже сам участвует в разработке парфюмов.

2. Актер сам является лицом своего бренда, часто становится героем рекламных кампаний.

3. Бандерас поддерживает запуски парфюмов: отправляется в туры по странам, чтобы представить новинки, упоминает о своем парфюмерном бизнесе в каждом интервью. Честно говоря, о парфюмах Бандераса сейчас говорят чаще, чем о фильмах с его участием.

Женская туалетная вода Play Blue Seduction

ANTONIO BANDERAS в «РИВ ГОШ»,

цена: от 1 492 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Мужская туалетная вода Play Blue Seduction

ANTONIO BANDERAS в «РИВ ГОШ»,

цена: от 1 492 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Провальная косметика

Эти бренды угасли: одни обанкротились из-за чьих-то ошибок, другие же просто не привлекли публику.

Еще в 2011 году Дженнифер решила примерить на себя роль парфюмера и выпустила коллекцию из пяти ароматов. Каждый парфюм был оформлен чувственным вижуалом с актрисой в главной роли. И вроде все затихло, но вдруг в октябре прошлого года Дженни представила мужской одеколон, который, по словам актрисы, «не должен раздражать стоящих с вами в лифте людей».

Но все попытки Энистон преуспеть тщетны. Ароматы от звезды не вызывают особого ажиотажа.

В чем подвох: вся проблема Дженнифер в том, что она создает побочный бизнес по инерции. Но сама особо не интересуется делами этого бизнеса и совершенно его не продвигает. Парфюмы Энистон не сопровождают красочные рекламные кампании, сама она не промоутирует ароматы, не занимается продвижением в соцсетях и даже не нанимает команду специалистов, чтобы они это делали за нее.

Дженнифер, парфюмы не могут продавать себя сами, если о их существовании не знает публика.

В начале нулевых певица и актриса Джессика Симпсон была ролевой моделью для миллионов девочек-подростков. Звезда решила сыграть на этом и запустила линию съедобной (вы не ослышались) косметики для тела и мейкап-коллекцию.

Кремы в виде капкейков, сливки для тела распродавались как горячие пирожки. Но вскоре продукты бренда начали исчезать с полок магазинов. Хотя аудитории эта косметика пришлась в прямом смысле слова по вкусу.

В чем подвох: в 2005 году начался развод между певицей и ее мужем Ником Лише. Джессика погрузилась в процесс с головой и поручила руководство другим специалистам. Но они за ее спиной начали проворачивать махинации.

Изначально Джессика выпускала свой бренд под крылом компании Cosmojet. Команда, которая продвигала марку, решила отделиться от этого холдинга. Но ребята не выплатили компании прибыль с продаж и в итоге задолжали более миллиона долларов, задерживались выплаты и разработчикам продуктов, начались подковерные игры, которые в конечном итоге привели к банкротству бренда.

А все потому, что блондинка Джессика всего лишь была имиджевым лицом марки. В делах собственного бизнеса все-таки нужно разбираться, а иначе будешь в полном ауте.

В 2009 году Линдси Лохан и ее сестра Али запустили линию автозагаров. Была масштабная презентация и поддержка сети магазинов Sephora, куда спреи поступили в продажу. Но публика интересовалась продуктами неохотно, продажи шли плохо, бренд в конце концов закрылся.

В чем подвох: уже тогда Линдси окружала плохая аура. Проблемы с законом, слухи о лечении в рехабе, постоянные обвинения в кражах. А тут подоспело еще одно. Представители одного из брендов, уже давно выпускающего автозагары на рынок, обвинили Лохан в краже формулы их средств. К актрисе публика начала относиться негативно, люди старались обходить стороной все, что с ней связано. Включая автозагары.

Все-таки репутация в обществе имеет значение, влияет в том числе и на продажи продуктов. За эти годы Линдси не заработала очков — и собралась вдруг выпускать линию макияжа. Думаем, бренд постигнет та же участь, что и автозагары.

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