Как избавиться от двойного подбородка

Этот недостаток в виде жировых и кожных складок под краем нижней челюсти может появиться неожиданно. Как его убрать, WomanHit.ru рассказала врач высшей категории, дерматовенеролог и косметолог Светлана Болсун

Почему появляется двойной подбородок?

Если вы думаете, что подбородок вырастает только потому, что кто-то слишком много ест, то вы ошибаетесь. Существует несколько причин подобного изменения.

Генетика. Человек рождается со склонностью к формированию второго подбородка. В таком случае отсутствует прямой угол между шеей и нижней челюстью. Это анатомическое строение, которое способствует формированию второго подбородка.

Возрастные изменения. Ослабление подъязычной мышцы, которая находится в подбородочной области. Такая атрофия мышечного каркаса подбородочной области приводит к формированию второго подбородка.

Избыточный вес. Увеличение подкожно-жировой клетчатки и соответственно — подбородка при неправильном питании и ожирении. Это может случиться в любом возрасте.

Что делать?

В случае образования второго подбородка за счет избыточного веса прибегают к инъекции липолитиками. Эти уколы сжигают подкожный жир, превращая его в кислоты. Но такие процедуры противопоказаны, если у вас есть нарушения свертываемости крови, воспалительные и гнойничковые высыпания или аллергическая реакция на лецитин. Людям с лишним весом помогут общее похудение и физкультура. Но все зависит от выраженности подбородка. Если подбородок большой уже в спокойном поднятом состоянии головы, а не после ее опускания, в результате похудения может случиться провисание кожи на этом месте. Придется проводить дополнительные манипуляции, чтобы кожа подтянулась.

Еще одна методика — лазерный липолиз. Это удаление жировой клетчатки с помощью лазера. Происходит расщепление жировых клеток ультратонким целенаправленным лучом света. Такая процедура может подойти в случае генетической причины появления второго подбородка. Но если процедура не помогает, остается только вмешательство хирургов.

В случае атрофии мышечного каркаса, то есть возрастных изменений, сжигание жира не поможет. А вот каркас и тонус мышц и кожи подбородка нужно укреплять. Существует масса методик: от аппаратных до операционных, нужно проконсультироваться со специалистом.

Помогают ли упражнения?

Упражнения всегда хороши, но если проблема появилась, они уже ее не решат. Впрочем, в профилактических целях упражнения не будут лишними.

Воздушный поцелуй. Откиньте голову назад и сложите губы трубочкой, словно посылаете вверх воздушный поцелуй. При правильном «поцелуе» вы ощутите натяжение в области шеи и подбородка. Такое положение необходимо сохранить в течение 5 секунд, затем — расслабиться. Необходимо сделать 2 подхода по 15 повторов.

Язык к нёбу. Откиньте голову, прижмите язык к верхней части рта и медленно опускайте подбородок до соприкосновения с горлом. Язык держите прижатым, плечи не поднимайте. Делать ежедневно 2 подхода по 20 повторений.