Топ-5 самых эффективных уколов красоты

Мезотерапия давно стала палочкой-выручалочкой для тех, кто стоит на страже неувядающей красоты. Убрать морщины, стереть гусиные лапки, придать объем губам — все это уже классика. Но косметология постоянно идет вперед: разбираемся в самых современных препаратах для инъекций.

Отбеливание и антикупероз

Из биоревитализантов, работающих с качеством кожи, на мой взгляд, интересен препарат с хорошим терапевтическим эффектом Aquashine HA-BR. Он отличается от Aquashine, тем что благодаря наличию в составе низкомолекулярной фракции гиалуроновой кислоты имеет меланорегулирующее действие и благоприятно влияет на сосудистую стенку, тем самым устраняя и профилактируя купероз. Препарат оказывает антиоксидантное, осветляющее и стимулирующее действие.

Эффект «антипанда»

От проблем с отеками и темными кругами под глазами помогает MesoEye C71. В составе находится пептидный комплекс, который уменьшает спазм артериол, снижает проницаемость сосудов, имеет лимфодренажное, противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию. Средство борется с темными кругами под глазами, устраняет отечность, повышает тонус и тургор кожи этой деликатной зоны, корректируя морщинки в уголках глаз (так называемые «гусиные лапки»).

Убираем второй подбородок

Для работы с овалом лица и субментальной областтью, для коррекции (уменьшения) объемов подкожно-жировых отложений хорошо зарекомендовал себя препарат MesoSculpt. Этот препарат также в своем составе имеет ряд пептидов, которые помимо лимфодренажного, дерморемоделирщего эффекта обеспечивают атравматический липомоделирующий эффект (меняют структуру жировой клетки, уменьшая ее размеры и делая ее более энергоёмкой). Таким образом, мы видим прекрасные результаты по коррекции малярных мешков, уменьшению объемов лица, устранению второго подбородка.

Инновация

В последнее время на рынке бьюти-услуг появился препарат PROFHILO. Он обладает биоремоделирующими свойствами за счет содержания в своем составе нескольких фракций гиалуроновой кислоты с различным молекулярным весом, которые имеют каждая свою скорость высвобождения и воздействия на структурные свойства кожи. Препарат пролонгированного действия. Достаточно двух процедур с интервалом в два месяца. У PROFHILO высокая диффузия/распространение, и это еще одно его достоинство. Не требуется микропапульного инъецирования, достаточно ввести препарат в несколько биологически активных точек.

Бьютификация

Иными словами — улучшение, подчеркивание черт лица — все больше входит в моду. От пациенток поступает много запросов на четкий овал лица, оформленный угол нижней челюсти. Я дала процедуре шуточное название «Челюсть Малефисенты». Создать фактурное треугольное лицо помогают филлеры гиалуроновой кислоты высокой плотности. Моим фаворитом остается Juvederm Voluma.

Разбираться в новинках мезотерапии и их предназначении нам помогала косметолог-дерматолог, врач высшей категории клиники «ДОКТОРПЛАСТИК» Мария Рузгис.