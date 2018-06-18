6 косметических новинок, за которые твоя кожа скажет «Спасибо»

За окном светит яркое июньское солнце, а это значит, что долгожданное лето, наконец, наступило. Самое время отправится в жаркие страны, восстановить силы и подлечить нервы. Коже, так же, как и вам, необходим «отпуск» после холодной зимы и капризной весны. Cosmo знает 6 косметических новинок, которые, словно по волшебству, преобразят твою кожу и подарят ей увлажнение и уход. А еще, все средства из статьи можно найти в интернет-магазине парфюмерии и косметики Рив Гош — переходи по ссылкам в описании.

Гамма по уходу за кожей лица Dior Capture Youth

Гамма Capture Youth — незаменимый помощник представительниц прекрасной половины человечества, которые уже перешагнули 25-летний рубеж. Все средства призваны предотвратить проявление возрастных изменений еще до их возникновения и скорректировать уже имеющиеся. В линейку продуктов входит крем для лица на основе экстракта ириса, а также пять разнонаправленных сывороток (для наполнения кожи упругостью, для чувствительной кожи с успокаивающим эффектом, сыворотка с матирующим эффектом, а также средство для сияния).

Цена — 5 253 рубля.

Питательный сахарный скраб для лица L'Oreal

Питательный сахарный скраб с маслянистой текстурой и изысканным ароматом подарит приятное ощущение при использовании, деликатно отшелушивая и смягчая кожу. Средство подходит для лица и губ. Содержит три натуральных сахара (коричневый, желтый и белый) и масло какао.

Цена — 555 рублей.

Гидрогелевые патчи N.1 Gold And Royal Jelly Extract

Для того чтобы от твоих глаз невозможно было оторваться, используй пару раз в неделю гидрогелевые патчи, которые обеспечивают деликатный уход за нежной кожей вокруг глаз, увлажняют её, делают более упругой и гладкой. Гидрогель повышает упругость и эластичность, снимает отеки, смягчает и питает кожу. Растительные экстракты в составе сыворотки помогают уменьшить морщины, увеличивают эластичность кожи, способствуют естественной выработке коллагена и эластина, укрепляют и питают.

Цена — 1120 рублей.

Питательный скраб для тела Payot

Нежный гоммаж с золотистыми частицами сахара и маслом жожоба деликатно отшелушивает, удаляя ороговевшие клетки и уменьшая области сухой грубой кожи. Защищает от обезвоженности, увлажняет и возвращает коже комфорт и эластичность. Однако главной изюминкой этого средства является изумительный аромат с нотами мирры и амириса, который подарит тебе исключительные моменты чувственного наслаждения.

Цена — 1612 рублей.

Шелковый мусс для душа Nivea «Малиновый смузи»

Хочешь ощутить невероятную легкость и свежесть, способную перенести тебя мыслями на райские острова? Новый шелковистый мусс от Nivea благодаря своей невесомой текстуре и пьянящему аромату спелой малины питает кожу, оставляя ее мягкой и гладкой, а тебя — отдохнувшей и расслабленной. Невесомая формула пены мусса обеспечивает деликатный уход. Приятный бонус — средство служит в два раза дольше, чем традиционный гель.

Цена — 166 рублей.

Ночная увлажняющая маска Biotherm Aquasource Everplump Night

Ночная гель-маска для лица нового поколения от Biotherm дарит упругость кожи и ускоряет ее самовосстановление, препятствуя потери уровня увлажненности ночью. Благодаря входящим в состав средства водорослям алгае твоя кожа восстанавливается, и ты просыпаешься с ощущением увлажнения и комфорта.

Цена — 2823 рубля.

Масло для снятия макияжа Caudalie

Нежное гидрофобное масло для снятия макияжа подходит для любого типа кожи и без лишних усилий удаляет макияж, в том числе водостойкий. Глубоко очищает кожу, не сушит ее и не оставляет жирных следов на поверхности кожи. Особенно хорошо масло справляется с демакияжем глаз — следы косметики удаляются легко без всякого трения.

Цена — 1524 рубля.

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