Выбор редактора: 12 лучших средств из летней косметички

Семь уходов для комбинированной кожи и пять средств для макияжа, которые помогут сделать идеальный нюд. Редактор BeautyHack Юлия Козолий — о лучших успокаивающих масках и тональных кремах с эффектом cияния.

Средства для ухода

Очищающая матирующая маска Effaclar, La Roche-Posay

Неожиданно маска для жирной и проблемной кожи хорошо подошла моему смешанному типу. Наношу ее не только на Т-зону, но и на все лицо «без страха и упрека». У средства нежная, бархатная текстура, а ощущения при нанесении очень комфортные: я хожу с маской 20 минут и даже не замечаю. При этом она прямо-таки вычищает загрязнения и отлично матирует кожу. А еще мне нравится ее увлажняющий финиш: после нанесения средства нет ощущения стянутости. Кроме каолина (глины) в составе есть пантенол и лецитин, которые и делают кожу нежной после «глиняной атаки».

Цена: 821 руб.

Успокаивающая увлажняющая маска Masque Apaisant Hydratant, Avene

Эта маска — мое весеннее открытие. Она на 72% состоит из термальной воды из источника Avene, остальные 28% — это активные компоненты и масла картама и кокоса. Во-первых, маска здорово успокаивает кожу, если на ней есть покраснения и высыпания. Во-вторых, дает супер сияние, как будто вы месяц провели на райских островах. Мне нравится, что ее даже не нужно смывать: наношу тонким слоем на кожу и ложусь спать, утром нет ощущения дискомфорта — средство полностью впитывается, и кожа, натурально, светится. Маска заключена в 50 мл тубу, поэтому ее удобно брать в поездки: после нескольких перелетов подряд — это палочка-выручалочка для обезвоженной кожи!

Цена: 951 руб.

Дневной и ночной увлажняющий крем-уход [Городской антидот] Sisu, Lumene

Я уже рассказывала об этом средстве в своей отпускной косметичке. С тех пор прошел месяц, а я не могу от него оторваться и собираюсь за второй баночкой. За счет легчайшей гелевой текстуры крем впитывается за секунды, а поверх него идеально ложится BB крем — получается то самое здоровое сияние. Если мне не нужен очень стойкий эффект, не наношу поверх базу: кожа все-равно остается ровной. А еще это первый крем из категории «день-ночь», который выполняет все обещания, не оставляя пленки на лице утром и не забивая поры.

Цена: 1895 руб.

Sos-маска для лица «После вечеринки», Organic Kitchen

Я уже говорила, что обожаю маски для лица? Наношу их утром, в выходные дни и вечером, когда стресс «на лицо». Organic Kitchen можно тестировать бесконечно, но для себя я уже выделила два любимчика: очищающий шампунь (подробнее о нем тут) и эту sos-маску. Если отбросить истории про вечеринки, то просто скажу, что маска спасет вас от отеков, которые появились после позднего бокала вина, и освежит кожу, если не выспались. В составе сок грейпфрута и лимонная цедра, поэтому маска-желе приятно холодит кожу и впитывается за пару минут. Для лучшего эффекта я храню ее в холодильнике.

Цена: 91 руб.

Микропилинг Hydra Sparkling, Givenchy

Средство бренд представил в 2014 году, расширив увлажняющую серию Hydra Sparkling. С тех пор мы с ним неразлучны! В составе нет крупных отшелушивающих частичек (по правде говоря, их вообще нет — только однородная текстура пудры), но кожа после использования буквально скрипит.

Это именно тот микропилинг, который можно делать каждый день, хотя мне хватает пары раз в неделю. Конечно, если у вас уже есть серьезные шелушения на лице, это средство не поможет, но для профилактики и приятного ухода оно идеально.

Цена: 1499 руб. (по такой стоимости оно сейчас доступно в Рив Гош)

Мицеллярная вода Essential Micellar Water, [comfort zone]

Я — преданный фанат очищающих средств [comfort zone]! Больше года использую молочко, а сейчас дополнила уход мицеллярной водой. Их большой плюс — очень деликатное очищение, не до скрипа, но с эффектом спа для кожи. Поэтому чаще всего мицеллярную воду использую утром, ее же можно смело наносить на глаза и губы для снятия макияжа. В первом случае производитель советует нанести средство на ватные диски и положить их на глаза на несколько секунд — пробовала, неприятных ощущений нет, тушь смывает!

Основной компонент средства (после воды) — ПАВ Бетаин — отличный увлажнитель и усмиритель чувствительной кожи (по этой причине его часто можно встретить в детской косметике). Кстати, благодаря бетаину эта мицеллярная вода совсем не липкая. Знаю, это многих порадует!

Цена: 2795 руб.

Ультра крем Anthelios Creme Sans Parfumes SPF 50+, La Roche Posay

В материале о своей отпускной косметичке я писала, что этот крем не подходит для города. Но дачников и прочих стремящихся он здорово выручит. Небольшой флакон поместится даже в самую миниатюрную плетеную сумку. Крем можно наносить на тело и на лицо (включая область под глазами). Белых пятен крем не оставляет — дачные фото с пионами не пострадают.

За городом я почти все время провожу на улице, поэтому не имею ничего против защиты SPF 50+ — тем более для такого высокого фактора, крем не особенно плотный и комфортный для кожи.

Цена: 1410 руб.

Декоративная косметика

Тональный флюид Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation, Shiseido

Уже год использую только BB кремы. Поэтому любое плотное тональное средство теперь кажется тяжелым и некомфортным. В то же время мне нужно стойкое покрытие, а от увлажняющего, легко наносимого и всячески любимого BB крема к концу 8-часового рабочего не остается ничего. Поэтому в косметичке появился флюид от Shiseido. Очень легкий, с жидкой текстурой и сияющим финишем. Сияние отдаленно напоминает умеренный Jym Skin. Не уверена, что девушки с жирной кожей оценят, но моя смешанного типа как будто создана для такого сияния! У средства 9 оттенков, у меня Neutral 3 (идеально нейтральный!), самый светлый советую «белоснежкам».

Важный момент: Synchro Skin Glow не скроет высыпания. Его максимум — выравнивание тона и подсвечивание кожи (но его можно наслаивать, чтобы скрыть пигментацию, например).

Цена: 3555 руб.

BB крем Skin-perfector moisturizing cream, So Skin

BB кремы от французского бренда So Skin представлены всего в двух оттенках. И это их единственный минус: 01 Light мне светловат, а 02 Medium — уже темный. Но я приноровилась к первому оттенку и смешиваю его с каплей Shiseido. Получается легкий крем с более плотным чем у Shiseido покрытием, который маскирует неровности и не оставляет жирный блеск. Я люблю средство за стойкость, обычно BB кремы исчезают с кожи где-то в середине рабочего дня, а этот со мной все 8 часов! Да, и для лета в городе средство подходит — есть SPF 30.

Цена: 2050 руб.

Хайлайтер Soft Sparkler оттенок 53, Inglot

На фестивалях, open air и других летних забавах я не жалею хайлайтера. Пусть его будет видно хоть в космосе — когда еще позволишь себе такой образ?! Хайлайтер Inglot очень компактный, легко наносится подушечками пальцев (или кистью, если хотите более деликатное свечение) и выручит, когда нужно замаскировать следы усталости.

Он сухой, но твердый, поэтому не рассыпается. Оставляет выраженный сияющий финиш с мельчайшим шиммером. Огромный плюс средства: можно наносить на лицо, тело и даже веки вместо теней!

Цена: 2 100 руб.

Кремовые тени Ombre Première, Chanel

В коллекции Ombre Première 10 оттенков, но мой любимый — самый светлый и сияющий 804 Scintillance. Наношу его в уголки глаз и на веки для легкого мерцающего эффекта в дополнение к нюду (сияния летом много не бывает!). В комплекте есть небольшая кисточка, но я, сознаюсь, использую палец. Удобный флакон позволяет, да и мерцание получается очень деликатным.

Цена: 2499 руб.

Помада Pop Lip Color + Primer, оттенок Happy, Clinique

Эта помада досталась мне под Новый год в подарочном наборе Pick Your Party от Clinique. Ждала звездного часа до весны и окончательно обосновалась в сумке летом. Особенность этой серии в том, что формула помады сочетает одновременно праймер и пигмент, поэтому получается насыщенный и стойкий оттенок. В составе есть масла ши и мурумуру — помимо ухода за губами они оставляют блестящий финиш. В тюбике цвет кажется ярким, но на губах он сдержанный и подходит на каждый день: микс тинта и плотного увлажняющего бальзама. Благодаря этому оттенок деликатно сходит с губ, не оставляя размытый контур.

Цена: 1499 руб. (за набор Pick Your Party)