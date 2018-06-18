Краситься в общественных местах: почему это вполне нормально

Наверняка все из вас попадали в ситуацию, когда через 10 минут уже встреча с деловым партнером, или же просто с подругой или любимым молодым человеком — и выглядеть надо идеально, а макияж уже поплыл, или же вы вообще не успели накраситься, выходя из дома или офиса в крайней спешке. Тогда встает вопрос — где же найти укромное место, чтобы привести себя в порядок? Многие сразу бросаются искать дамскую комнату, но, увы, иногда и на это не хватает времени. И, не в силах перебороть себя и накраситься на публике, остаются как есть. Но, на самом деле — краситься на публике абсолютно нормально и не должно вызывать у женщин никакого смущения или же возмущения. Почему же они все же возникают, и почему, якобы, краситься на публике — признак распутной женщины? Давайте разберемся.

Корни предрассудков

Женщина издавна была предметом восхищения мужчин — их превозносили за красоту и очарование. Часто же это очарование достигалось часами косметических процедур, которые, конечно, не были доступны мужчине — они должны были считать, что красота женщины достигается исключительно естественным путем, а никак не с помощью масок, растираний, ванн и косметики того времени — свинца, который использовался в качестве выбеливателя лица, что, согласитесь, звучит крайне неприятно и никак не романтично. К сожалению, многие все еще не привыкли к нынешней крайней открытости женщин в плане косметики — и во всем, что связано с ней, видят негативный подтекст. Осуждаются блоги о косметике, выкладывание видео в интернет, походы в косметические магазины и поиск новых средств для поддержания собственной красоты. Так же осуждаются и попытки накраситься в метро или общественном транспорте. Ведь для многих это разрушает иллюзию красоты — иллюзию того, что женщины прекрасны и без ничего, и им не приходится поддерживать природные данные достижениями косметологов и визажистов. Вспомните, как часто вы слышали шутки про то, что стоит приглашать девушек поплавать на первом свидании, чтобы понять, а действительно ли она такая красивая? Именно эти же люди и возмущаются тем, что женщины красятся в метро и общественных местах.

Что думают окружающие

Тем временем, проблема с недовольством людей тем, что женщины наносят макияж, актуальна не только в России и СНГ. Согласно опросу, проведенному медиакомпанией Metro Press в 2017 году в Великобритании, проблема восприятия макияжа возникает и там. Респондентам задали вопрос — нормально ли наносить макияж в метро? Двадцать шесть процентов опрошенных из пятиста человек сказали, что это недопустимо, еще сорок процентов опрошенных согласились с небольшими поправками в уже существующий макияж, а тридцать четыре процента считают, что делать макияж в метро — это абсолютно нормально. Для женщин, делающих макияж в метро, результаты неудивительны. Когда вы делаете макияж в метро — на вас смотрят и вас оценивают. Вас осуждают. Не только женщины — но и мужчины. Отпускают комментарии. Это превращает нормальную утреннюю поездку на работу, когда вы не успели сделать мейкап, в ад.

Причины негативного отношения

Так почему же к макияжу в общественных местах так относятся? Кроме вышеупомянутой причины разрушения иллюзий красоты, имеет место и следующая причина — многие девушки и женщины используют сильнопахнущие средства при создании макияжа. Никому не нравится с утра нюхать резкий химический запах какого-либо средства или быть обсыпанным пудрой. Некоторые женщины даже красят ногти в метро или в электричке — и тем самым распространяют вокруг резкий запах лака для ногтей, который может быть крайне неприятен остальным пассажирам. Макияж в общественных местах приемлем до той меры, пока он не задевает личное пространство других пассажиров или просто находящихся рядом людей. Абсолютно неприемлемо использование парфюма в метро — не стоит разбрызгивать на всех свой аромат, многим это может не понравится.

Но кроме нарушения личного пространства есть и еще одна весомая причина — это размытие границ между домом и всем остальным. Есть множество вещей, которые мы можем делать только дома — ходить в пижаме и шлепанцах, ходить с бигуди на голове или завивать волосы, готовить обед. Нет, несомненно, мы можем делать все это и на публике, и в метро — но нас просто не поймут и будут странно смотреть. Это те вещи, которые мы называем приватными и не хотим, чтобы люди их видели. Макияж, к счастью или сожалению, оказался одной из таких вещей. Поэтому когда мы видим человека, который наносит макияж на публике, не стесняясь, это вызывает у нас диссонанс, а он уже, в свою очередь, вызывает неприятие и отвержение данного действа. К макияжу на публике, в какой-то мере, отношение как к ссоре на публике — никому не нравится быть свидетелем «грязного белья» других.

В конце концов, негативное отношение к мейкапу в публичных местах вызывает банальная зависть. Для многих женщин макияж — долгое действо, ради которого они встают раньше из кровати, лишают себя лишнего часа сна. И когда они видят, что, казалось бы, такая же обыкновенная женщина дает себе поспать больше, за счет того что она красится в общественном транспорте, это вызывает у них банальнейшую зависть. И в этом многие женщины даже не отдают себе отчет.

Но несмотря на все это, макияж в публичных местах — это абсолютно нормально, пока вы не нарушаете личное пространство других людей. Попытайтесь просто игнорировать тех, кто глазеет на вас или как-либо высказывает свое неодобрение. Они всего лишь зажаты рамками, что им ставят воспитание и чувства. А вам не стоит идти на поводу у общества, которое все время стремится установить гротескные рамки поведения людей, заставляя их подчиняться себе во всем — начиная от внешнего вида и заканчивая каждой мелочью в поведении.

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