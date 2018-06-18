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Против инъекций: Камерон Диас сильно постарела
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Против инъекций: Камерон Диас сильно постарела 

WDay.ru 15 минут назад
Фото: WDay.ru
Актриса всегда выступала за естественность и была против всевозможных вмешательств, но, кажется, зря.
Большинство знаменитостей с самого юного возраста ходят к косметологам и пластическим хирургам, чтобы улучшить свою внешность или продлить молодость. Однако не все звезды хотят быть вечно молодыми и прекрасными. Например, 45-летняя Камерон Диас всегда была ярой противницей улучшения внешности и выступала за естественность. На днях папарацци застали актрису в супермаркете, пока она делала покупки, и многие ее не узнали.
На снимках видно, что селебрити выглядит совсем не молодо, овал лица поплыл, а морщин у нее очень много. Однако это не смущает Камерон, ведь она не раз заявляла, что не хочет выглядеть так, как в молодости. Но это не отменяет того, что она тщательно ухаживает за кожей лица: по утрам протирает кожу кубиком льда и делает маску, а вечером пользуется кремом.
К тому же актриса и автор «Книги о долголетии» признается, что иногда секрет красоты не в кремах, которые ты используешь, а в правильном питании. Именно поэтому Диас уже долгое время ест только натуральные продукты, напрочь исключила из своей жизни фастфуд и сахар.
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