Как сделать вечерний макияж самостоятельно

Летом, когда почти каждый вечер происходят классные вечеринки и встречи с друзьями, навык делать вечерний мейк без помощи визажиста нужен как никогда. Вместе с арт-директором салона Bianco Nero Олесей Иваниной мы решили сделать для вас шпаргалку и разложили по полочкам все лайфхаки на пути к легкому, но очень красивому вечернему макияжу. Поехали!

Итак, вечерний свет — самый лайтовый критик, а все потому, что тени мягкие, все автоматически размывается и немного «блюрится». А это значит — не боимся делать активные скулы и румяна. Кстати, в вечернем макияже будет уместен и сухой хайлайтер, который не очень рекомендован на день.

Еще один плюс — даже если ошибетесь с контуром для темной помады, мягкий вечерний свет не выделит ошибку. Поэтому заранее советуем не переживать, даже если вы совсем не знаток макияжа.

Другое дело, если вы идете на мероприятие с активным ярким светом. В этом случае лучше сделать мягкий расслабленный контур, чтобы «А» — быть в тренде, «Б» — с идеальным макияжем.

Самый популярный вечерний макияж — старый добрый smoky eyes. Дымчатая растушевка любой взгляд сделает томным и сексуальным, а глаза (даже маленькие) — большими и заметными. При этом его легко сделать дома.

Вам понадобится не так много продуктов:

1) основа/праймер под тени,

2) кремовая подложка под smokey eyes (карандаш, кремовые цветные тени, гелиевая подводка, матовая помада для губ без ментола, толстый карандаш в стике и тому подобное),

3) тени тон в тон карандашу или немного отличающиеся по оттенку,

4) тушь.

Порядок действий

Распределяем прозрачный праймер для макияжа глаз на подвижное веко близко к ресничной линии и в складку, а остатки наносим до брови.

Кремовая основа наносится по форме овала глаза близко к ресничной линии и до складки подвижного века. Нижнее веко — задействуем ресничный край и 2-3 мм под ресницами. Граница кожи и карандаша тушуется в легкую дымку плоской кисточкой (движения вправо-влево/смахивающие).

Карандаш для глаз наносится на слизистую (верхнюю и нижнюю) с заходом в ресничный край.

Тени наносим плоской и пушистой кистями — закрываем кремовую цветную подложку очень глухим пудровым слоем, чтобы макияж предательски не скатался.

Чистой кистью с корректором делаем форму макияжа. Красим ресницы. Можно добавить темный оттенок теней (вплоть до черного) на внешний угол подвижного века, а также маленький блик во внутренний уголок.

Лайфхак

Выбирайте классический цвет smokey eyes — коричневый, если делаете его впервые. Коричневые цвета не создают ощущения «грязи» при растушевке.

С остальными оттенками надо быть поосторожнее, но не забывайте: ярче вашу радужку глаз сделают именно контрастные оттенки. Например, если ваш цвет глаз зеленый, выделять ваши глаза будут все тени с красным подтоном. Не обязательно брать чистый красный, попробуй просто красно-кричневый.