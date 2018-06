13 самых эффективных (и эффектных!) бьюти-средств этого лета

Выбрать правильный тон в беседе сложнее, чем в магазине, убедилась бьюти-редактор «Собака.ru», заприметив, наконец, идеальные тоны и хайлайтеры. Линейка All Soft Mega, Redken

Сухие и жесткие волосы последовательно приручают средства из новой коллекции — от шампуня и крема-праймера до, слава богам, первой маски, которую можно не намазывать, а просто надеть как шапку. В состав всей косметики включен комплекс суперфудов — экстракта кактуса, геля алоэ вера и масла сача инчи. Пигмент для губ Eau a Levres, Clarins

Французский бренд самонадеянно заявляет, что легкий матовый тинт переживет триста поцелуев. Средство на 77% состоит из воды, поэтому быстро впитывается в кожу, оставляя на поверхности только цвет — фиолетовый, коралловый, красный или розовый. Так и быть, ради науки мы готовы по сотне раз в день жарко целовать как минимум стаканы ледяного лимонада! Тонизирующее масло для тела Anne Semonin

Для тонуса, питания, массажа или релаксации — новое средство не против, чтобы его использовали по всем фронтам. Масло кунжута в составе увлажняет и разглаживает кожу, богатое линолевой кислотой масло косточек винограда работает как антиоксидант, а эфирные масла имбиря и камфоры настраивают на подвиги. Хайлайтеры Les Beiges, Chanel

В обновленную коллекцию Les Beiges вошли пудры, нюдовые палетки и румяна в стиках. Но главные красавчики — полосатые иллюминаторы (они же деликатные бронзеры) Healthy Glow Luminous Multi-Colour Powder из лимитированной серии. Тональная основа Touche Eclat All-In-One Glow, YSL Наследница консилера Touche Eclat, всеобщего дарлинга с 1992 года, новая тональная основа тоже настроена застолбить себе строчку в священном мейкап-писании. Для этого у нее есть мощный аргумент — водная база, благодаря которой средство мгновенно подстраивается под кожу. При контакте с ней конденсируется в крупные капли, наполовину состоящие из воды и увлажняющих компонентов, и сам распределяется по лицу. Нам остается только похлопать — сначала аккуратно по щекам, потом экстатически в ладоши. Помада Italian Zest, Dolce & Gabbana

Чтобы не шокировать слабых духом, желтая помада Miss Sicily Gaetana готова выступать не только сольно, но и в качестве «подкладки» под новым апельсиновым оттенком Angela и алым Maria. Палетка 5 Couleurs Cool Wave, Dior

Кто считает, что голубые тени — удел кондуктора 1980-х, тот не видел новую палетку Dior № 367 Cool Down. На самом деле, густая лазурь на веках — главный тренд последних трех сезонов. И отличный пейринг к куртке из денима! Подводка Liquidlast Liner, M. A. C Мы уже приноровились к золотым, серебряным и фиолетовым жидким лайнерам для век. Новый челлендж от визионеров из M. A. C не заставил себя ждать — встречаем карминный Keep It Currant. Крем Aquasource Daily Regenerating Gel, Biotherm

Переформулированное в жанре геля средство для увлажнения кожи наполнено экстрактом настурции и вышедшим из пены морской компонентом Life Plankton. Вернуть лицу живость и сияние оно обещает всего за десять дней. Средство для умывания Orchidee Imperiale, Guerlain

Все представители четвертого поколения косметики на основе экстракта орхидеи борются с кожной гипоксией. Даже очищающий гель-пенка не остался в стороне. Благодаря своему pH 6,3 он умывает, не высушивая. Крем Slow Age Nuit, Vichy

Когда кожа задыхается, это выглядит как шелушение: из-за недостатка кислорода снижается скорость обновления клеток. Восстановить темпы реновации берется ответственный девелопер — крем-маска с растительным ресвератролом и минеральной термальной водой. Тональная основа Hydra-V, Artistry

Ровный тон, правильные блики и естественные брови — вот он, будничный летний мейкап здорового человека. Для его приготовления понадобится универсальная палетка матовых теней и тональная основа с водой из норвежских фьордов, гавайскими ягодами асаи и светоотражающими частицами слюды. Спрей для волос Olio Spray Capelli, Collistar

Средство с обновленной формулой — настоящий «морской котик»: с успехом проводит спецоперации и в воде, и на суше. Для обороны от соли и хлорки он применяет технологию Crodafos HCE, а против ультрафиолета разных спектров бьет мощными фильтрами и секретным оружием — маслом чернушки посевной. За скромным позывным скрывается растение калинджи, оно же римский кориандр. Его цветки не жалуют солнце, распускаясь только в пасмурную погоду или в сумерки, а семена содержат богатое витамином С масло. Текст: Алла Шарандина Фото: архивы-пресс служб