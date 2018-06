Макияж творит чудеса! В Сети появился двойник Меган Маркл

Естественный образ Меган Маркл (36) на свадьбе для многих стал примером того, как должна выглядеть невеста.

И пока бьюти-блогеры записывают подробные видеоуроки о том, как воссоздать ее свадебный макияж, визажист Промис Таманг пошла дальше. Девушка не просто повторила макияж Меган, она стала копией Меган.

Transformed myself into the Duchess of Sussex ‘Meghan Markle’👑 👰🤵Had to do it because it was highly requested. What do you think?!

Публикация от Promise Tamang (@promisetamang)

14 Июн 2018 в 9:26 PDT Промис записала видео, в котором она из азиатки превращается в герцогиню Сассекскую. Конечно же, тут не обошлось без целого арсенала косметики и элементов грима для достижения полного сходства.

https://www.youtube.com/watch?v=pmeuA3kRCCc&feature=youtu.be И хотя ролик длится не более пяти минут, все перевоплощение явно заняло не один час. Но согласись, результат того стоил.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/makiyazh-tvorit-chudesa-v-seti-poyavilsya-dvojnik-megan-markl/