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Макияж творит чудеса! В Сети появился двойник Меган Маркл
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Макияж творит чудеса! В Сети появился двойник Меган Маркл 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Естественный образ Меган Маркл (36) на свадьбе для многих стал примером того, как должна выглядеть невеста.
И пока бьюти-блогеры записывают подробные видеоуроки о том, как воссоздать ее свадебный макияж, визажист Промис Таманг пошла дальше. Девушка не просто повторила макияж Меган, она стала копией Меган.
Transformed myself into the Duchess of Sussex ‘Meghan Markle’👑 👰🤵Had to do it because it was highly requested. What do you think?!
Публикация от Promise Tamang (@promisetamang)
14 Июн 2018 в 9:26 PDT  Промис записала видео, в котором она из азиатки превращается в герцогиню Сассекскую. Конечно же, тут не обошлось без целого арсенала косметики и элементов грима для достижения полного сходства.
https://www.youtube.com/watch?v=pmeuA3kRCCc&feature=youtu.be  И хотя ролик длится не более пяти минут, все перевоплощение явно заняло не один час. Но согласись, результат того стоил.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/makiyazh-tvorit-chudesa-v-seti-poyavilsya-dvojnik-megan-markl/
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