Яркие идеи для душистого сада: растения с фруктовыми и ягодными ароматами

У природы есть любимчики: избранных среди людей она одаривает необыкновенным талантом, а некоторые виды растений наделяет особенным ароматом. Сегодня я вновь приглашаю вас в удивительный мир чудесных растительных запахов: после цветочных мы обратим внимание на фруктовые. Причем у отобранных растений не всегда будут благоухать цветки, источая определенный аромат днем или в вечернее время, у некоторых придется растереть листья, чтобы ощутить всю прелесть фруктового запаха.

Цветки энотеры миссурийской чаруют нежным ароматом с цитрусовыми нотками, фото автора

Сегодня мы не будем ограничиваться только цветочными культурами: фруктовые ароматы чудесно копируют некоторые сорта пряных трав, кустарники и деревья, так почему бы не включить и их в наш обзор?

Когда цветет маслина европейская, то деревья словно окутаны ароматом лимона

фото автора Носителей любимого вами фруктового аромата, цветущих в разное время, можно сочетать в единой растительной композиции. Двойников, распускающих цветки в одно и то же время, можно поселить в различные зоны дачи, чтобы их запахи не накладывались друг на друга, ведь часто фруктовые ароматы дополнены различными цветочными и пряными нотками.

В аромате цветков жимолости японской очень отчетливо звучат цитрусовые аккорды

фото автора Я постаралась так подобрать примеры ароматных видов и сортов, чтобы вы могли легко выбрать нужные растения с учетом ваших индивидуальных предпочтений, особенностей условий дачи и региона, где вы живете.

Двойники цитрусовых ароматов

Богатую палитру ароматов лимона, апельсина, мандарина, бергамота можно найти в растениях, которые вовсе и не принадлежат к соответствующим родам цитрусовых. Пожалуй, наиболее ярко аромат лимона копирует алоизия трехлистная (Aloysia citrodora). Причем запах характерен всем частям кустарника.

Алоизия трехлистная

фото автора Об особенностях ее выращивания и применения подробно рассказано в материале:

27 растений для чая Легкий аромат апельсина со смесью восточных пряностей можно почувствовать летним вечером, когда в сумерках распускаются цветки ночной красавицы — мирабилис ялапа (Mirabilis jalapa).

Легкий аромат апельсина с нотками пряностей источают цветки мирабилис

фото автора Апельсиновые нотки четко слышны у цветков розы 'Portrait'.

Цветки розы Portrait пахнут апельсином

' пахнут апельсином, фото автора В мае можно ощутить цитрусовые нотки у цветущих сортов ириса гибридного. Так 'Stop the Music', 'Shneezy' пахнут мандарином и карамелью. Подробнее об удивительном разнообразии ароматов этих цветов рассказано в статье:

Чем пахнут ирисы

Ирис гибридный сорт Stop the Music

'Stop the Music', фото автора Чуть позже (с конца июня) на Южном берегу Крыма лимонным ароматом порадуют цветки:

лилейника Миддендорфа (Hemerocallis middendorffii);

л. лимонного (H. citrina);

гибридных сортов:

'Blushing Angel';

'By Myself';

'Chartreus Queen';

'Anna Warner' и других.

У цветков лилейника гибридного Anna Warner аромат с цитрусовыми нотками, фото автора

'Anna Warner' аромат с цитрусовыми нотками, фото автора С середины мая и в июне на ЮБК лимоном пахнут цветки роскошной плетистой розы 'Casino'.

Цветки розы сорт Casino пахнут лимоном

'Casino' пахнут лимоном, фото автора Лимонные нотки отчетливо звучат в аромате некоторых жимолостей (Lonicera). Еще студенткой я узнала чудесный аромат жимолости японской (L. japonica) в Никитском ботаническом саду.

Цветки жимолости японской пахнут лимоном, ванилью и карамелью, фото автора

Любителям лимонного запаха, которые способны наслаждаться им до бесконечности, можно посоветовать устроить стриженый бордюр из мелиссы лекарственной (Melissa officinalis). Включив в него золотисто-пестрые сорта, линейной посадке можно задать ритм.

Мелисса лекарственная

фото автора Вдоль дорожек хорошо бы высадить энотеру миссурийскую (Oenothera missouriensis) или тимьян лимонный (Thymus citriodorus).

Вдоль дорожек можно высадить энотеру миссурийскую, фото автора

Нечаянно наступив на стелющийся под ногами тимьян или чабрец, вы будете пойманы в сети невидимой ароматной паутины, сотканной из тончайших лимонных нитей.

Тимьян лимонный на втором плане

фото автора Котовник лимонный (Nepeta cataria) будет особенно ароматен в дневное время; обрезка в цветении даст повторную волну в августе-сентябре. В рокарии полностью раскроет цитрусовый аромат и полынь лимонная (Artemisia balchanorum).

Полынь лимонная

фото автора Тонкий аромат лимона источает змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica).

Змееголовник молдавский

фото автора Приятным ароматом с цитрусовыми нотками удивят невзрачные цветки смолосемянника разнолистного (Pittosporum heterophyllum).

Смолосемянник разнолистный

фото автора Свежие нотки лайма можно уловить в запахе цветков ириса гибридного 'Limelighter', 'Fruit Cocktail' и других.

Ирис гибридный сорт Limelighter пахнет лимоном

'Limelighter' пахнет лимоном, фото автора Оранжевые соцветия эхинацеи сорт 'Arts Pride', благоухающие спелым апельсином, становятся душистой приманкой для бабочек. Аромат бергамота ощутим в запахе монарды двойчатой (Monarda didyma), благоухание которой никого не оставит равнодушным. Чтобы аромат был ярче, «фруктовый цветник» с ее участием разбивают на солнечном месте дачи. Еще о монарде читайте интересную статью:

Монарда — алая бабочка сада

Аромат бергамота встречается и у роз.

Цветет и пахнет бергамотом роза сорт Ave Marie

'Ave Marie', фото автора Его нотки явственно ощущаются в запахе розы сорт 'Ave Marie'.

Двойники с яблочным, персиковым ароматом

Среди них плетистая роза 'New Dawn' с бело-розовыми цветками, которая знакома многим пользователям сайта (из года в год она дарит свой чудесный яблочный аромат Вере Тюкаевой в Бийске, Ольге Шестаковой в Шадринске). Кроме того, яблоками пахнут цветки роз сортов 'Sylvia', 'Abraham Darby' и других.

Плетистая роза New Dawn, фото пользователя сайта Шестаковой Ольги

'New Dawn', фото пользователя сайта Шестаковой Ольги Среди роз можно найти экземпляяры и с персиковым ароматом. Так, этим южным фруктом благоухают цветки отечественной розы сорт 'Харьковчанка'.

Роза сорт Харьковчанка

'Харьковчанка', фото автора Летние парки и сады наполняют персиковым ароматом цветки ленкоранской акации (Albizia julibrissin).

Цветки ленкоранской акации пахнут персиком

фото автора Узнаваемый нежно-сладкий аромат спелого фрукта, наполненного солнцем и теплом юга, ощутим только с очень близкого расстояния.

Двойники с ароматом земляники и черной смородины

В мае (или начале июня) землянично-ананасовый аромат привнесет на дачи цветущий куст чубушника мелколистного (Philadelphus microphyllus).

Чубушник мелколистный (Philadelphus microphyllus). Фото с сайта ru.wikipedia.org Чуть позже (в июне-июле) его чудесный аромат могут сменить цветки каликанта западного (Calycanthus occidentalis).

Цветки каликанта западного удивят ароматом земляники, фото автора

В средней полосе России его можно выращивать в кадочной культуре, размещая летом на открытой террасе, возле места отдыха. Более полно о каликанте рассказано в статье:

Деревья и кустарники рядом с нами: каликанты или чашецветники и их незнакомый родственник

Ароматом черной смородины удивляет шалфей пестрый (Salvia discolor), который растет на французской и итальянской Ривьере, причем отчетливый сильный запах присущ всему растению (листьям, стеблю, цветочным почкам).

Шалфей пёстрый. Фото с сайта floralfridayfoto.blogspot.com Он невысок (до 60 см), поэтому его можно выращивать в сравнительно небольших (объемом 1,5 л) горшках. Летом растение украшают темно-фиолетовые (почти черные) цветки с зелеными чашечками.

Двойники с ароматами экзотических фруктов: ананас, манго

Необычное разнообразие запахов демонстрируют виды и сорта шалфеев (Salvia), о которых вы частично уже читали ранее: шалфей ананасный (S. rutilans) и ш. элегантный (S. elegans) сорт 'Scarlet Pineapple', яркие цветки которых неожиданно пахнут… ананасом. Их можно вырастить в контейнере. Несколько свежих листьев, добавленных в холодный чай, улучшат вкус напитка, придадут ему необыкновенно мягкое послевкусие.

Шалфей ананасный. Фото с сайта odt.co.nz Шалфей фруктовый (S. dorisiana) пахнет манго, а сорт 'Fruity Sage' опьяняет смесью ароматов сразу нескольких фруктов.

Шалфей (S. dorisiana). Фото с сайта flickr.com Его любят выращивать с обрезкой в горшках и контейнерах, применяя листья и цветки для ароматизации овощных, фруктовых салатов, чая со льдом. Сухие листья используют в саше.

Двойники с дынным ароматом

Шалфей дынный (Salvia elegans Mello) может похвастать редким дынным ароматом.

Шалфей элегантный Honey Melon. Фото с сайта imageria.com 'Honey Melon'. Фото с сайта imageria.com На этом шоу растений с удивительными ароматами еще не завершено. Продолжение следует…