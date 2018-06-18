Какой уход за кожей выбрать в жару

Лето официально в городе — пришло время пересмотреть содержимое вашей полочки в ванной. Рассказываем, какой уход за кожей выбрать в жару.

Освежающий спрей для лица «Вишневый цвет», L'Occitane

Ничто не сравнится с ощущением свежести в летний зной! Получить ее, к счастью, нетрудно: достаточно носить с собой термальную воду или спрей для лица. Например, вот такой, с легким вишневым ароматом, от L'Occitane. Он не только освежит, но и увлажнит кожу.

Освежающий спрей для лица «Вишневый цвет», L'Occitane (1 290 руб.)

Крем для глубокого увлажнения Aqua Hyaluronic Acid Water Drop Cream, Elizavecca

Абсолютно невесомый, но интенсивно увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой — идеальный вариант на лето. Впитывается моментально, не оставляет ощущения пленки. Макияж поверх ложится легко и не скатывается. У крема нейтральный запах и легкая текстура. Единственный минус — достаточно большой расход средства.

Крем для глубокого увлажнения Aqua Hyaluronic Acid Water Drop Cream, Elizavecca (750 руб.)

Увлажняющий ботаник-крем, Garnier

Еще один увлажняющий крем на лето, но по более демократичной цене. Привлекает в том числе и приятным «зеленым» ароматом. Быстро впитывается, не оставляя пленки. Отличный вариант для жирной и комбинированной кожи за такие деньги и еще одно доказательство, что и в масс-маркете можно найти неплохие уходовые средства.

Увлажняющий ботаник-крем, Garnier (294 руб.)

Увлажняющий лосьон для сияния кожи Hydra Sparkling, Givenchy

Летом некоторые начинают пренебрегать увлажнением, считая, что в жару оно не так необходимо, как в холод, когда кожа обветривается. И это, конечно, кардинально неверный подход. Увлажнение особенно необходимо летом. Просто надо выбирать средства с легкой текстурой, не утяжеляющие кожу. Этот лосьон, который по текстуре больше напоминает гель, взбодрит кожу и придаст ей сияние.

Увлажняющий лосьон для сияния кожи Hydra Sparkling, Givenchy (3 180 руб.)

Мгновенно увлажняющий крем Pep-Start HydroRush Moisturize, Clinique

Проверенный совет: летом не выходите на улицу без SPF на лице, если не хотите к сорока годам покрыться морщинами и пигментными пятнами. Даже если сегодня вы не собираетесь на пляж, все равно лучше выбрать средство с фактором защиты от солнца. Например, этот увлажняющий крем Clinique с SPF 20.

Мгновенно увлажняющий крем Pep-Start HydroRush Moisturizer SPF 20, Clinique (2 150 руб.)

Бальзам для губ Sport Lip Balm Sunscreen, Eco Lips

Кожа губ нуждается в защите от солнца не меньше, чем кожа лица. Так что на следующие месяцы поменяйте свой обычный увлажняющий бальзам на средство с SPF. Губы будут меньше сохнуть и шелушиться. В составе этого бальзама с фактором защиты от солнца SPF 30 кокосовое и растительное масла, пчелиный воск и витамин Е.

Бальзам для губ Sport Lip Balm Sunscreen, Eco Lips (280 руб.)

Увлажняющая пенка для умывания Urban Eco Harakeke Foam, The Saem

Летом старайтесь выбирать более мягкие и щадящие очищающие средства. В идеале — с увлажняющим эффектом. Эта корейская пенка максимально деликатно удаляет загрязнения и подойдет даже для очень чувствительной и сухой кожи. Расходуется экономно: для одного умывания достаточно средства размером с крупную горошину.

Увлажняющая пенка для умывания Urban Eco Harakeke Foam, The Saem (780 руб.)

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