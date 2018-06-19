Завершив карьеру актрисы, Камерон Диаз отказалась от макияжа и резко потолстела

Некоторое время назад Камерон Диаз шокировала своих фанатов заявлением о том, что она навсегда покидает киноиндустрию и фокусируется лишь на своей личной жизни. В 2015 актриса вышла замуж за музыканта группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и с тех пор практически не появляется на публике, а ее поклонники довольствуются лишь снимками папарацци.

На днях фотографы смогли запечатлеть Камерон во время прогулки по супермаркету, и выглядела Диаз при этом совсем не по-звездному. В своей повседневной жизни она предпочитает обходиться без косметики и средств для укладки волос, а из одежды выбирает удобные джинсы и черные свитера. Фанаты актрисы отметили, что она заметно прибавила в весе, и заговорили о беременности Диаз, однако все это лишь остается слухами, а сама Камерон, похоже, полностью довольна своим образом жизни, весом и внешним видом.

попкорнnews