Как менялись представления о женской фигуре

Все мы знаем, что мода скоротечна: как оказалось, даже эталоны красоты держатся на пьедестале не слишком долго. От силы лет 10, если быть точными. Мы собрали краткий путеводитель по стандартам красоты женского тела за последнее столетие. Как элегантных «Девушек Гибсона» сменили Ким Кардашьян и Анна Квитко — в нашем материале!

1910-е года

«Девушка Гибсона» — первый американский стандарт женской красоты, растиражированный СМИ. Дама должна была быть худа, обладать узкой талией, большой грудью и широкими бедрами. Силуэт "песочные часы" в те времена создавался корсетом. Длинные шеи, большие глаза лани и высокие прически — вот, что вы бы увидели, если бы оторвали взгяд от неестественно тонкой талии.

1920-е года

Раз и навсегда оставив позади S-образный корсет, девушки времен сухого закона решили кардинально поменять курс красоты. Никаких соблазнительных изгибов. Андрогинная фигура, плоская грудь и мальчишеский образ — перед вами самая желанная девушка эпохи вечеринок в стиле "ВЕликий Гэтсби". Это была битва между женским началом и властвующим в то время модернизмом.

1930-е года

Эталонный образ «девушки-подростка» просуществовал недолго. Ему на смену в 30-х годах вновь пришли красивые изгибы, тонкая талия и большая грудь. Под влиянием голливудских звезд представительницы прекрасного пола старались подчеркнуть под новыми обтягивающими тело нарядами свои достоинства, и тут уж андрогинным девочкам пришлось несладко.

1940-е года

Отголоски Второй мировой войны не могли обойти стороной женскую красоту. Девушкам пришлось разделить тягости войны с мужчинами, попутно оберегая свою жизнь и честь. Естественно это повлияло и на внешний вид. В 40-е преобладали большие плечи, плотная фигура, женская сила считалась привлекательной.

Ситуация в разных частях света существенно разнилась. Если американские и английские красотки еще задумывались о красоте и внешнем виде, то вот дамам континентальной Европы пришлось несладко. Про фигуру они и не думали, главной задачей было скрыть привлекательные формы за несколькими слоями объемной одежды. Это была необходимая жертва на алтаре безопасности. Намек на сексуальность грозил насилием со стороны вражеских солдат.

1950-е года

Время шло, страх быть красивой остался в прошлом десятилетии и наступил тот момент, когда женская сексуальность достигла своего пика. Девушки с радостью демонстрировали все свои прелести: большую упругую грудь, длинные стройные ноги, округлые бедра. В моду снова вернулась фигура песочные часы. Чего только стоит великолепный и незабываемый образ Мэрилин Монро из "В джазе только девушки"!

1960-е года

С наступлением нового десятилетия достижения в сфере красоты предыдущего канули в лету. 60-а по сей дне считаются золотым веком фармацевтических компаний. Легендарная миниатюрная Твигги с укоризной смотрела со всех плакатов и обложек. Девушки глядели на моделей, едва ли отличавшихся от пленных Бухенвальда и мечтали о таких фигурах. С прилавков аптек таблетки для похудения разлетались словно горячие пирожки. Вернулись 20-е, но в еще более нездоровом ключе.

С чем еще ассоциируются 60-е, как не с Хиппи? Следить за собой стало второстепенным делом, на которое между мирными протестами против войны во Вьетнаме и распеванием песен времени совсем не оставалось. Всем Piece и Relax!

1970-е года

Твигги, которую хотелось накормить, и запущенные девушки-хиппи уже изрядно поднадоели, настало время что-то менять. Как одновременно можно вылечить эти две «эпидемии»? Конечно, спортом! Представляем вашему вниманию женщину мечты 70-х: атлетическое тело, упругие подтянутые ягодицы, сила и здоровье. Главным секс-символом стала Фэрра Фосетт, плакаты с ее изображением имели большую популярность. На обложке Vogue появилась первая афро-американская модель Беверли Джонсон , которая покорила своей худощавой и атлетичной фигурой.

1980-е года

Исторический момент: именно в это десятилетие появились первый топ-модели. Но тут и возникли сложности: никогда еще не было так трудно достичь идеала. В особую касту топ-моделей прорваться простым «смертным» было нереально. Никакая изнурительная диета и макияж не помогли бы заполучить ноги длинной в метр. Общие тенденции этого десятилетия — правильное питание, посещение спортзала и подтянутое тело.

1990-е года

90-ые — эпоха "героинового шика" и воцарение культа подражания Кейт Мосс , которая, в свою очередь, уверенно покоряла мировые подиумы и обложки глянцевых изданий. Вот он, временной «круговорот» фигур: в моду снова вернулись «мальчишеские» фигуры 20-х годов, а высокий рост 80-х был самым ценным женским достоинством. Фармацевтические компании богатели, ведь девушки скупали упаковками «чудо-таблетки» для похудения в погоне за торчащими косточками и просвечивающими сквозь кожу ребрами.

2000-е года

Новое тысячелетие — новые эталоны красоты. Положение дел было исправлено, худоба осталась в моде, но приобрела иной вид. Теперь девушке недостаточно было походить на мальчика. Ее фигура стройна, но стройность — атлетическая. Никакой объемной груди и попы больших размеров. Девушек 2000-ых сравнивали с грациозной пантерой. Женщина-совершенство — сексуальная, гибкая и подкаченная.

2010-е года

Пышные формы ниже талии вновь в тренде. Девушки поделились на три коалиции. Первые, и самые хитрые, обзавелись специальным бельем, которое округлило их формы. Вторые, сутками не выходят из спортзалов, трудятся во благо, ради достижения желаемого результата. Но а третьи, пошли по пути меньшего сопротивления и просто обратились к пластическим хирургам.

На 2010-е пришлось появление нового феминистскоого движения «Бодипозитив», девиз которого: «Мое тело — мое дело!».

Если присмотреться, ничего вам это не напоминает? Если прокрутить статью в начало? Кажется, все возвращается на круги своя. Ну что ж, посмотрим, что нам принесет новое десятилетие… ждать осталось не долго.