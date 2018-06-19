Вечное противостояние: стероиды, жидкий азот и другие самые шокирующие способы борьбы с акне за последний век

Прыщи — извечная проблема, с которой прекрасный пол боролся на протяжении веков. Эволюция средств борьбы с акне — от жидкого азота до арсенала из десяти средств K-beauty — в нашем материале!

Прежде чем мы начнем наш рассказ, стоит определить, что такое акне, каковы его основные симптомы и что обычно провоцирует появление этого заболевания. Акне, или угревая сыпь, является результатом нарушения работы сальных желез. Избыток кожного сала (себума) вызывает закупоривание пор, начинается воспалительный процесс. В итоге на коже появляются красные высыпания и прыщи. И все же далеко не всегда появление прыщей вызвано плохой гигиеной.

Нарушение выработки сальных желез может быть свидетельством более опасных заболеваний — от элементарного гормонального сбоя до наличия венерических заболеваний. Но наши предшественницы, увы, не были столь осведомлены о причинах появления прыщей на коже, поэтому боролись с ними подручными средствами и воздействием исключительно на кожные покровы, а не на внутреннюю причину высыпаний.

Эпоха сухого льда

В 20-х годах прошлого века девушки знали толк в работающих бьюти-хаках. В те времена акне лечили жидким азотом. Раствор наносили на тканевую салфетку и обрабатывали ей лицо. Жидкий азот буквально замораживал бактерии, провоцирующие появление прыщей, вызывал шелушения. Кожа обновлялась, новые прыщи не возникали, а рубцы и мелкие шрамы от акне сглаживались за счет отшелушивания эпидермиса.

Стоит сказать, что использование жидкого азота популярно и в наши дни. Однако из-за суперагрессивного воздействия применяется он только для лечения совсем запущенных пациентов.

Сухие дрожжи

Красавицы 30-х годов пили раствор из сухих дрожжей и воды и пользовались кремами на основе пероксида бензоила (мазь «Базирон»). Но обо всем по порядку. Дрожжи содержат великое множество витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровой кожи. Если прыщи — это проявление заболеваний желудка или кишечника, то в таком случае дрожжи действительно могли серьезно улучшить состояние кожи.

Кстати, некоторые дерматологи все еще прописывают биологически активную добавку, которую можно найти в любой аптеке. Лучше всего, судя по отзывам, помогают пивные дрожжи, обогащенные цинком или серой.

Про использование пероксида бензоила и говорить не стоит. Мазь «Базирон» зарекомендовала себя еще в 30-е, поэтому дожила и до наших дней с минимальными изменениями в составе и кардинальным ребрендингом упаковки. Едва ли ты найдешь хоть одного подростка, страдающего акне и при этом не осведомленного о волшебных свойства чудо-мази.

UV-лампы

В 40-е UV-лампы пользовались популярностью и считались главной панацеей от высыпаний. Считалось, что излучение, схожее с солнечным, способно подсушить имеющиеся высыпания и убрать застарелые пятна от акне. На деле принятие искуственных солнечных ванн повышенной мощности не устраняло прыщи, а лишь вызывало временые улучшения. После некоторого периода времени кожа возвращалось к прежнему плачевному состоянию, а иногда высыпаний становилось только больше из-за появления аллергической реакции на UV-лучи.

Однако неэффективность применения UV-излучения для терапии акне — это лишь полбеды. Впоследствии ученые выяснили, что этот вид излучения в больших количествах может вызвать рак кожи. Жаль, что девушки в погоней за красотой не были об этом осведомлены.

Антибиотики

1950-е — эпоха повсеместного использования антибиотиков. Логика дерматологов, выписывающих направо и налево производные от пеницилинна продукты, была вполне ясна. Раз прыщи возникают в результате воспаления закупоренных сальных желез, то и лечить их стоит как обычные воспаления.

Стоит отметить, что антибиотики помогали лишь предотвратить появление прыщей, вызванных кожной инфекцией или активной деятельностью кожного клеща. Сегодня их применяют для лечения гнойников. Важно знать: курс приема антибиотиков против прыщей не должен длиться больше двух недель, иначе существует риск остаться без иммунитета и без защиты перед бактериями. Кроме того, прием антибиотиков может вызвать нарушения в микрофлоре кишечника и спровоцировать новые прыщи.

Парогенератор для лица

В 1960-е появились первые парогенераторы для лица, внешне они были похожи на огромный ингалятор, в который должно было поместиться твое лицо. Считалось, что под воздействием пара лицо увлажняется, а поры раскрываются и самоочищаются.

Использование парогенератора вполне понятно, ведь прежде чем проводить чистку, косметолог распаривает лицо, чтобы глубокие черные точки было проще извлечь.

Средства с ретинолом (витамином А)

Ретинол, или концентрированный витамин А, стали добавлять в кремы и средства против прыщей в 70-е годы. Мази с его содержанием пользуются популярностью и по сей день из-за их высокой эффективности при борьбе с прыщами. Кожа после точечного нанесения этих средств на локальные участки подсыхала и шелушилась, а вместе с этим уходили и прыщи.

Кроме того, ретиноиды контролируют секрецию сальных желез и предотвращают излишнюю выработку себума, а значит лишают бактерии, провоцирующие акне, комфортной среды для размножения.

Самые популярные на сегодня средства с ретинолом: адапален, клензит и дифферин.

Роаккутан

Следом за наружными средствами с ретинолом фармакологические компании изобрели таблетки, содержащие высокие дозы концентрированного витамина А. Наиболее популярными препаратами, выписываемыми дерматологами, стали роаккутан и акнекутан.

Действие этих пилюль можно было сравнить с чудесами: прыщи стирались как по мановению волшебной палочки, а рубцы со временем разглаживались.

Однако с этими пилюлями все было не так уже и хорошо, как может показаться на первый взгляд. Данный препарат не может применяться во время беременности, так как он может спровоцировать нарушения в развитии ребенка. На время приема девушки не только подписывают документ о том, что они информированы о всех побочных эффектах, в числе которых возможная дисфункция почек и печени, а также появление суицидальных мыслей, но и том, что обязуются принимать противозачаточные таблетки во время курса и три месяца после его окончания.

Кстати, препараты на основе ретинола — недешевое удовольствие. Курс приема длится от 8 месяцев до года, а упаковка, расчитанная на 30 дней, стоит от 1800 до 4000 рублей.

Стероидные инъекции кортизона

В двухтысячных девушки все же решили обратиться за профессиональной помощью к дерматологам. С этих пор чистка стала одной из самых популярных бьюти-манипуляций в кабинете косметолога. Кроме этой популярной процедуры, дерматологи нашли новую панацею от вездесущих прыщей — инъекции стероида кортизона.

Как оказалось, терапия акне стероидами намного безобиднее, чем кажется на первый взгляд. Инъекции кортизона вводятся под местной анестезией микроиглами в место, пораженное акне. Особенно эффективно кортизон борется с болезненными высыпаниями и кистами (внутренними прыщами-шишками). Конечно, и тут есть свои побочные эффекты, но распространяются они на довольно узкий круг пациентов.

Синий свет

Фототерапия акне синим светом проводится путем направления энергии светодиодного (LED) луча на поры кожи для атаки провоцирующих возникновение акне бактерий в месте их обитания. Некоторые приборы оснащены и механизмом пульсации, что усиливает эффект, стимулируя проникновение синего цвета еще глубже. Этот неинвазивный метод лечения акне одобрен FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США), безболезнен и гигиеничен. Кстати, такой приборчик можно завести и у себя ванной, мы как раз нашли подходящую альтернативу для дома.

K-Beauty

В 2010-х мир захлестнула так называемыя эпидемия K-Beauty. В косметичках страдающих высыпаниями девушек прочно обосновалось до 20 продуктов, которые помогают бороться с акне. Гели для умывания, средства локального действия, маски, патчи для минимизации высыпаний и еще десяток средств — вот набор начинающего борца с прыщами в XXI веке.

Конечно, мы не могли оставить тебя без подборки лучших средств для борьбы с акне. Наши самые действенные фавориты уже ждут тебя в фотогалерее!

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Фото: Shutterstock