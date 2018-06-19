Море зовет: лучшие средства для отдыха на пляже

СодержаниеТонизирующий гель для душа «Энергетический женьшень», СПА коллекцияУльтралегкий флюид для лица Anthelios XL SPF 50+ от La Roche-PosayБальзам против ожогов от VichyСолнцезащитный стик для чувствительных зон Anthelios SPF 50+ от La Roche-PosayCeraVe Увлажняющий лосьон для лица SPF 25Тональный крем Smooth & Matt от Eveline CosmeticsСолнцезащитный стик для губ Anthelios XL SPF 50+ от La Roche-PosayТональный крем All Day Ideal Stay от Eveline CosmeticsКрем для тела «Королевский» сила пяти масел от РефармЗащищающий крем SPF 30 от HerbalifeПитательное масло для лица и тела Anthelios XL SPF 50+ от La Roche-PosayСпрей для детей SPF 50+ от VichyСолнцезащитный крем для лица SPF 50, НАРАТАЙ, СолнечныйСолнцезащитные эмульсии Argan Oil SUN от Eveline CosmeticsГель «Интенсив-регенерация» от ГельтекКоллекция лаков для ногтей Neon Earth от ORLY

Отдых на пляже — это всегда прекрасно, независимо от того, где вы отдыхаете — у берегов раздольной Волги, ласкающих вод Черного моря или гостеприимного Индийского океана. Чтобы он принес райское удовольствие, возьмите с собой проверенные бьюти-средства! В обзоре MedAboutMe есть все, что нужно для незабываемого отпуска.

Тонизирующий гель для душа «Энергетический женьшень», СПА коллекция

После тяжелых трудовых будней о раннем пробуждении с восторгом думают разве что «жаворонки». «Совам» в этом плане приходится тяжелее. Но тонизирующий гель для душа из Сибирской коллекции бальзамов подарит бодрое утро (или по желанию — ночь) и первым, и вторым. Изысканный аромат сибирского женьшеня тонизирует лучше кофе, поднимает настроение и заряжает энергией. А экстракт корня женьшеня и Д-пантенол в составе геля дополнительно увлажняют кожу, делают ее мягкой и упругой.

Ультралегкий флюид для лица Anthelios XL SPF 50+ от La Roche-Posay

Солнечные лучи дарят не только чудесное настроение, но и могут оказывать губительное воздействие на кожу человека. Преждевременное старение, сухость, пигментация — это лишь малая часть проблем, которые могут появиться после летнего отдыха на пляже. Но если использовать средства защиты, неприятных последствий можно избежать! Флюид от La Roche-Posay эффективен против UVA/UVB лучей, защищает кожу, склонную к солнечной аллергии, предупреждает возникновение пигментных пятен. Он абсолютно незаметен на лице и не оставляет липких следов. Пользоваться им — одно удовольствие!

Бальзам против ожогов от Vichy

Во время отдыха на пляже часто случаются неожиданности. Они могут быть как приятными, так и не очень. Если вы увлеклись «ничегонеделаньем» на шезлонге, слишком долго играли в волейбол или купались в море несколько часов кряду, появление солнечных ожогов — увы, закономерность. Бальзам против ожогов избавит от болевых ощущений, снимет раздражение и устранит покраснение кожи. В его основе — термальная вода, витамин Е, масло ши и сои. Благодаря активному составу, кожа успокаивается уже через 24 часа!

Солнцезащитный стик для чувствительных зон Anthelios SPF 50+ от La Roche-Posay

Сверхчувствительная кожа, многочисленные родинки и даже имеющиеся шрамы — вовсе не приговор! Ничто не помешает вам загорать безопасно, не подставляя кожу под удар. Специальное средство локального действия защищает самые уязвимые участки в условиях интенсивной солнечной активности. Продукт может использоваться в качестве профилактики сухости и раздражения кожи, появления пигментации, а также для предупреждения преобразования родинок в меланому. Стик имеет удобный формат, легко поместится даже в кармане, не оставляет пятен на одежде.

CeraVe Увлажняющий лосьон для лица SPF 25 Если, несмотря на достаточное использование ухаживающих средств, кожа все равно тяготеет к сухости и обезвоживанию, стоит попробовать косметику с технологией MVE — постепенного высвобождения активных ингредиентов состава для длительного увлажнения кожи. Лосьон от CeraVe — как раз такое средство! Он обеспечивает интенсивное увлажнение кожных покровов на протяжении 24 часов и защиту от ультрафиолетового излучения. Средство гипоаллергенно и некомедогенно.

Тональный крем Smooth & Matt от Eveline Cosmetics

Нежная текстура этого средства удовлетворит ожидания даже очень требовательной представительницы прекрасного пола. Крем дает ровное покрытие, создавая идеальный тон и сглаживая имеющие недостатки кожного покрова. Тональная основа прекрасно матирует и обеспечивает стойкость макияжа. Это — безупречная свежесть кожи на протяжении 16 часов!

Солнцезащитный стик для губ Anthelios XL SPF 50+ от La Roche-Posay

В солнечное время года не только коже лица, но и губ требуется интенсивное увлажнение и защита. А если вы к тому же купаетесь в море или бассейне, средство должно быть устойчиво к воздействию воды. Стик от La Roche-Posay отвечает всем требованиям: протестирован дерматологически, имеет высокий фактор SPF и содержит только самые эффективные ингредиенты. И все это — без отдушек и парабенов!

Тональный крем All Day Ideal Stay от Eveline Cosmetics

Если на лице заметны веснушки или пигментные пятна, на выручку может прийти тональный крем на основе гиалуроновой кислоты, витаминов А и Е, эластина и коллагена! Он интенсивно увлажняет и матирует кожу, мастерски скрывая все несовершенства, не создавая при этом пресловутого «эффекта маски». Стойкая формула продукта гарантирует безупречный макияж на протяжении 24 часов, а имеющиеся солнцезащитные фильтры (SPF 10) — безопасное пребывание на солнце.

Крем для тела «Королевский» сила пяти масел от Рефарм

Это средство создано для того, чтобы ваша кожа выглядела здоровой, красивой и сияющей после приема душа, заплыва в бассейне или в море. Невероятно легкая текстура крема на основе масел кокоса, карите и миндаля легко впитывается, избавляя кожные покровы от ощущений сухости и стянутости. А активные ингредиенты состава — экстракты растений и эфирные масла отлично тонизируют и делают кожу мягкой и бархатистой.

Защищающий крем SPF 30 от Herbalife

Не только защита от солнца, но и сокращение внешних проявлений мимических и возрастных морщин — такой эффект может предложить женщинам новое средство от Herbalife. Уже после семи дней применения кожа выглядит более здоровой и сияющей. Уровень увлажненности кожи остается стабильным на протяжении 8 часов, а значит, можно не беспокоиться, отправляясь на пляж или собираясь на экскурсию на целый день!

Питательное масло для лица и тела Anthelios XL SPF 50+ от La Roche-Posay

Большинство солнцезащитных средств нужно наносить на кожу за 15-30 минут до выхода на солнце. Но только не питательное масло от La Roche-Posay! Оно мгновенно включается в работу, гарантируя коже мощную защиту и предупреждая появление солнечных ожогов. Его маслянистая текстура обеспечивает равномерное покрытие, хорошо впитывается и не оставляет жирных следов. Средство придется по душе всем, у кого каждая минута на счету — ведь летом так хочется успеть больше!

Спрей для детей SPF 50+ от Vichy

Самые маленькие обитатели пляжа не любят «мазаться» кремом и их очень трудно вовремя вытащить из воды. На помощь мамам и папам придут специальные средства, например, детский спрей от бренда Vichy. Он суперводостойкий и выдерживает до шести купаний по 20 минут! Протестирован дерматологами и педиатрами. Для поддержания оптимального уровня защиты его следует обновлять каждые два часа, а также после купания и промокания кожи полотенцем.

Солнцезащитный крем для лица SPF 50, НАРАТАЙ, Солнечный

Как правильно наносить солнцезащитное средство — до или после увлажняющего крема? Теперь вам не придется гадать! Солнцезащитный крем НАРАТАЙ наносится после дневного крема и работает до 7 часов. Это эффективная защита от поражающего воздействия солнечных лучей, преждевременного старения и появления пигментации. Крем создан на основе натуральных ингредиентов — сибирской живицы и календулы, не тестировался на животных.

Солнцезащитные эмульсии Argan Oil SUN от Eveline Cosmetics

Уникальные бьюти-средства на основе масла органа помогают получить красивый равномерный загар и при этом не сгореть. В их составе — уникальные ингредиенты, которые продлевают время безопасного нахождения на солнце, защищают от появления пигментации, ожогов и раздражений. Можно подобрать средство со своим уровнем защиты — SPF 20, 25 или 30. Отдых на пляже получится незабываемым!

Гель «Интенсив-регенерация» от Гельтек

Это средство из профессиональной линейки создано для того, чтобы отдых на пляже был максимально комфортным. Оно эффективно в лечении солнечных ожогов и заживлении маленьких повреждений кожи, может использоваться для облегчения зуда и раздражений кожи после укусов насекомых. Благодаря содержанию Д-пантенола, бета-глюкана, гиалуроновой кислоты, а также сока алоэ вера и растительных экстрактов в составе, продукт увлажняет и восстанавливает кожу, защищает ее от разрушительного воздействия свободных радикалов.

Коллекция лаков для ногтей Neon Earth от ORLY

Яркие краски лета прослеживаются не только в природе, но и в трендах маникюра и педикюра Лета-2018. Бескрайние просторы пустыни, золотистый песок под ногами и огненные закаты — все это нашло отражение в оттенках лаков для ногтей от бренда ORLY.

6 оттенков неоновых красок и взрывных эмоций — именно то, что нужно для прекрасного отдыха и получения титула Королевы пляжа.

Будьте красивы! Отличного отпуска!

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