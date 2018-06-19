Шампунь Kevin Murphy, увлажняющий крем с SPF от Ultraceuticals, тушь с эффектом драмы Smith & Cult, фиксирующий гель для бровей High Definition и сухой шампунь R+Co — где выгодно приобрести самые необходимые средства для летнего сезона?
22 июня свои двери откроет традиционный Authentica Beauty Market — рай для настоящих бьютиголиков.
В бьюти-пространстве можно найти редкие бренды и любимые средства звезд и бьюти-гуру брендов Kevin Murphy, Oribe, Ultraceuticals, Smith & Cult, High Definition, R+Co, Olaplex, Evo, Christina Fitzgerald, La Ric и многих других.
Приятный бонус — 25% скидка на средства в течение всего дня, а также специальные предложения на парные услуги салона, консультации от ведущих специалистов салона и врача-косметолога Ultraceuticals, приятные комплименты и угощения.
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Где: Винзавод, 4-й Сыромятнический пер, 1/8 стр. 6 Редакторы BeautyHack изучили ассортимент бьюти-маркета и выбрали бестселлеры, которые понравятся каждому.
Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой
Несмываемый спрей-кондиционер для облегчения расчесывания волос Run Through Primer, Oribe
Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой
Сухой спрей-шампунь «Пустыня» Death Valley Dry Shampoo, R+Co Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной
Защитный увлажняющий крем с эффектом матирования Protective Daily Moisturiser SPF 50 Mattifying, Ultraceuticals
Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой
Ванночка для рук «Лаванда», La Ric Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой
Шампунь Plumping.Wash, Kevin.Murphy