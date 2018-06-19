Выгодный бьюти-шоппинг — как, где и когда?

Шампунь Kevin Murphy, увлажняющий крем с SPF от Ultraceuticals, тушь с эффектом драмы Smith & Cult, фиксирующий гель для бровей High Definition и сухой шампунь R+Co — где выгодно приобрести самые необходимые средства для летнего сезона?

22 июня свои двери откроет традиционный Authentica Beauty Market — рай для настоящих бьютиголиков.

В бьюти-пространстве можно найти редкие бренды и любимые средства звезд и бьюти-гуру брендов Kevin Murphy, Oribe, Ultraceuticals, Smith & Cult, High Definition, R+Co, Olaplex, Evo, Christina Fitzgerald, La Ric и многих других.

Приятный бонус — 25% скидка на средства в течение всего дня, а также специальные предложения на парные услуги салона, консультации от ведущих специалистов салона и врача-косметолога Ultraceuticals, приятные комплименты и угощения.

Не пропустите!

Где: Винзавод, 4-й Сыромятнический пер, 1/8 стр. 6 Редакторы BeautyHack изучили ассортимент бьюти-маркета и выбрали бестселлеры, которые понравятся каждому.

Несмываемый спрей-кондиционер для облегчения расчесывания волос Run Through Primer, Oribe

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Сухой спрей-шампунь «Пустыня» Death Valley Dry Shampoo, R+Co Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Защитный увлажняющий крем с эффектом матирования Protective Daily Moisturiser SPF 50 Mattifying, Ultraceuticals

Ванночка для рук «Лаванда», La Ric Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой

Шампунь Plumping.Wash, Kevin.Murphy