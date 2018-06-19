Вам надо: лучший парфюм на лето

Он не один — их целых три. Ноты легкой амбры, нероли, гвоздики и апельсина, которые подарят вам ощущение настоящей летней свободы и перенесут прямо на море из душного офиса.

В этом сезоне Оливье Польж, парфюмер модного Дома Chanel создал три новые композиции, которые олицетворяют дух настоящей летней свободы — глубокого синего моря, муссона в волосах и ощущения безграничного счастья.

Новинки бренда — не просто оригинальные ноты и изящная упаковка. За каждым парфюмом кроется своя история, которая началась в 20-е годы прошлого столетия с творений самой мадемуазель Шанель. Каждый аромат посвящен ее любимому городу, а их ноты позволяют проникнуться духом того времени в современной интерпретации.

Они окружают обладательницу невероятной свежестью (поэтому у композиций нет четкой структуры, а флакон как будто намекает на то, что парфюм можно и нужно не жалеть). Пользуясь им, можно уловить дуновение ветра в окно на рассвете, услышать шум брызг, которые разбиваются о скалы и почувствовать на щиколотках первые капли росы.

При этом парфюм остается очень элегантным и комфортным — ощутить летнюю свободу можно даже в душном офисе (особенно понравится тем, кто еще не был в отпуске).

Аромат Paris-Deauville

Мы все помним красивую и трагичную историю любви Коко Шанель , которая началась именно в Довиле (кстати, именно там и появился ее первый бутик). Свободный курорт Нормандии был идеальным местом, чтобы привить парижанкам (а потом и девушкам во всем мире) дух свободы — создательница марки забыла о корсете и ездила верхом в блузке с открытой шеей.

Оливье Польж, в свою очередь, хотел дать горожанам возможность сбежать из душного города и показать, какой может быть свобода.

Аромат пронизан нотами зелени как шелест травы по утрам — аккорды цедры апельсина перемешаны с базиликом. Следом вступает нота масла апельсинового дерева, сливаясь с жасмином — цветочным сердцем аромата. А нота пачули придает аромату винтажный оттенок (напоминая о том, как сама Коко Шанель любила свободу).

Аромат Paris-Biarritz

История этого парфюма началась в Бивррице, где Коко открыла второй магазин. Она устраивала долгие прогулки, пикники и летние вечеринки с русскими эмигрантами. Но центром этого общества была не сама Коко, и даже не испанская королева Виктория-Евгения, которая была постоянной посетительницей ее бутика. Центром этой маленькой вселенной было море, солеными брызгами которого насквозь пропитан новый аромат.

Терпкие ноты грейпфрута и мандарина перемешаны с нежными аккордами ландыша, которые окутывает ветривер и белый мускус. Парфюм — настоящий глоток свежего воздуха.

Аромат Paris-Venice

В 1920 году Коко была безутешна и очень подавлена смертью Боя. Она отправилась в Венецию, и итальянский город с его бесконечными каналами и мостами смог вернуть ей жажду жизни и вдохновить ее творить, научив заново смеяться и удивляться.

Оливье Польж вдохновлялся не только волшебным городом, но и самим путешествием на Восточном Экспрессе из Франции в Италию. Долгая дорога отсылает нас к романтике поездок и предвкушению новых впечатлений. Проникнуться этим духом помогают терпкие цветочные аккорды с кедром и легким оттенком амбры.

Герань и ирис с приглашенной нотой нероли гармонично оттеняют ноты сладкой ванили и восточных специй, которые согреют душу холодными летними ночами.