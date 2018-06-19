9 звезд, которые пользуются недорогой косметикой из масс-маркета

На своей странице в соцсети Кэтрин — голливудская актриса класса А — призналась, что идеальный макияж губ она создает исключительно с помощью средств масс-маркета. Например, для мероприятия Television Academy, где Зета-Джонс должна была рассказать о своем новом фильме «Крестная мать кокаина», она создала мейкап губ с помощью карандаша Rimmel lip liner Tiramisu за 200 рублей (использовала его вместо помады), консилера NYX Wonder Pencil за 308 рублей (им подчеркнула контуры, чтобы мейк дольше держался) и блеска Gloss-a-holic lip sheer Honey (184 рубля). Макияж выглядел идеально и под светом софитов, и под вспышками фотокамер. Ким Кардашьян

Обладательница многомиллионного состояния раскрыла поклонникам секрет своих длинных ресниц. Это бюджетная тушь, которая стоит около 550 рублей. Она не из коллекции самой Ким и не из линейки ее сестры Кайли. Это тушь всем знакомой марки L’Oreal Paris — Voluminous Mascara. «Цвет идеально черный, тушь приподнимает и разделяет каждую ресничку», — сказала Ким на своей страничке в соцсети. Кендалл Дженнер

Сестра Ким Кендалл тоже не проходит мимо масс-маркета. Идеальным гелем для душа она считает Neutrogena Rainbath Refreshing Shower and Bath Gel. Стоит средство всего 560 рублей. Кендалл говорит, что кожа после душа становится идеально гладкой и нежной. Дита фон Тиз

Королева бурлеска пользуется только красной помадой. И самый лучший красный оттенок она нашла в палитре Maybelline New York Color Sensational. Цена такой помады — 360 рублей. Бейонсе

Королева Би — еще одна поклонница недорогих бьюти-продуктов. Она считает, что бальзам для лица, губ и тела Smith's Rosebud Salve увлажняет лучше остальных средств. А стоит около 430 рублей. Меган Маркл

Теперь уже герцогиня Меган Маркл просто обожает средство для тела Nivea Skin Firming Hydration. Она говорит, что этот лосьон отлично питает и увлажняет кожу. Стоит всего 445 рублей. А ведь Меган может себе позволить что-то подороже. Кайли Дженнер

Девушка пока еще не разработала свою косметику по уходу за кожей, поэтому всем советует маску для очистки пор L'Oreal Pure Clay Mask (551 рубль). Джиджи Хадид

Чтобы кожа была нежной и сияющей, знаменитая модель использует раз в неделю скраб с салициловой кислотой St. Ives' Blemish Control Apricot Scrub. Джиджи считает, что он отлично очищает кожу (в том числе избавляет от черных точек). Стоит скраб около 209 рублей. Звезды знают, что выбирать. Возможно, именно в этих средствах кроется секрет их красоты? Уходовые средства, понравившиеся звездам, можете приобрести и вы в сети парфюмерно-косметических магазинов «РИВ ГОШ». Здесь представлены самые последние новинки и большой ассортимент косметики на любой вкус и бюджет.

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