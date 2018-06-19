Что хорошего: тест-драйв патчей для глаз из масс-маркета

Маска для глаз Крио Сияющие глазки №502 Levitasion

Название патчей уже говорят само за себя (не бойтесь, это действительно тканевая маска под глаза, а не на лицо). Они обладают мощным охлаждающим эффектом и обеспечивают ощущение свежести на долгое время. Придают здоровый блеск и разглаживают первые признаки морщинок вокруг уголков глаз.

После первого применения снимает отечность и запускает кровообращение, что приводит к «рассасыванию синяков» под глазами. Взгляд становится выразительнее, а кожа — подтянутой и упругой.

Цена: 85 рублей.

Гидрогелевые патчи под глаза от морщин и темных кругов Dizao

Жаль, что эти патчи не пропитаны вином, как и маска для лица от того же производителя. Конечно, кто бы еще не захотел совместить приятное с полезным? Но морские водоросли тоже ничего.

В состав средства входят экстракты ламинарии, фукуса и спирулины, способные активно и интенсивно насыщать кожу влагой и полезными микроэлементами. Гиалуроновая кислота (куда же без нее) увлажняет самые глубокие слои эпидермиса и поддерживает этот эффект на протяжении всей подготовки к отдыху. Ледяной гриб (заметьте, что не чайный) обладает антивозрастными свойствами, а витамин С оказывает осветляющее действие и улучшает внешний вид кожи.

Цена: 299 рублей. Расслабьтесь, это цена за 5 пакетиков.

Маска для кожи вокруг глаз Cettua

До вылета из аэропорта осталось совсем чуть-чуть, а признаки усталости от бумажной волокиты все еще не сдают позиции? Патчи от бренда Cettua помогут решить эту проблему и заменить белый воротничок на купальный костюм.

Средство мгновенно осветляет, уменьшает отечность и заставляет мелкие сосуды «спрятаться» под кожу. Экстракты рисовых отрубей и алоэ вера быстро восстановят гидролипидный баланс эпидермиса.

Приятный лайфхак этих патчей — по необходимости их можно использовать для тотального увлажнения области губ, лба, щек, подбородка, носа и шеи.

Цена: 349 рублей. Жаба точно не задушит — ведь в упаковке 4 пары!

Золотые патчи против морщин под глаза Eveline

Первые патчи от бренда Eveline и весьма успешные в плане заметного лифтинга, антивозрастного эффекта и избавления от «мешков» под глазами.

Уникальная гидрогелевая формула стимулирует регенерацию клеток, запускает застоявшийся обмен веществ и интенсивно увлажняет, не оставляя за собой неровности, дряблость и признаки усталости.

Патчи можно использовать не один раз, но перед каждым применением необходимо их оставлять в темном прохладном месте.

Цена: 179 рублей.

Антиоксидантная маска для глаз Shary

Ампульный двухступенчатый уход за областью вокруг глаз с авокадо и гиалуроновой кислотой — то, что надо для свежего и отдохнувшего взгляда.

Сыворотка в виде ампулы стимулирует обновление кожи, выводит токсины и шлаки, придает тонус и эластичность. Наносится как первый шаг по несколько капель.

Тканевые патчи с маслом авокадо омолаживают и подтягивают кожу, смягчают и разглаживают. Ну, и конечно же, снимают признаки усталости. Помимо авокадо, в них находятся еще активные компоненты такие, как аргана, макадамия, грейпфрут, женшень, огурца и манго.

Все вместе — мощная отдача витаминов и минералов для здоровья и красоты кожи вокруг глаз.

Цена: 120 рублей.