Губу заменили врачи больному раком

Минздрав , конечно, предупреждает, однако многим привычнее учиться на собственных ошибках. Курение стало причиной онкологии губы. Орган пришлось удалить и создать новый из ткани пациента.

Такие операции выполняем редко, говорят врачи. Чаще или онкологию диагностируют на более ранней стадии, или случай уже запущен настолько, что предложить могут лишь паллиативную помощь — ненадолго продлить и облегчить жизнь пациента. Здесь ситуация была на грани. Взялись. Распространенный рак нижней губы и поражение лимфатических узлов.

— Пришли, объяснили, сказали, что лоскут надо делать. Губу удалять. Удалили. Так все вроде нормально.

— Вы так спокойно про все это рассказываете. А когда первый раз услышали?

— Ну, конечно, неприятно было, но сказали, что все будет нормально. Все будет хорошо.

Большая операция. Сначала надо удалить опухоль и метастазы. Затем провести первичную реконструкцию. Не всякий лоскут подойдет для восстановления губы.

Часть предплечья с кожей, подкожно-жировая клетчатка, пассы. Все это на сосуде где-то диаметром полтора-два миллиметра. И все это забирается комплексно, комплексом переносится на лицо. Происходит сшивание мелких сосудов с помощью операционного микроскопа, — объсняет суть операции заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии ГНОКБ Максим Цегельников.

Проблема пациента — на стыке специальностей. Стоматология, пластическая и микрохирургия. Потому спасти такого больного можно лишь в многопрофильной клинике. Операция шла 12 часов. Работали шесть хирургов.

— А потом, когда вы в себя пришли, что первым делом сделали?

— Посмотрел на свое лицо. Ну, так вроде ничего. Конечно, постепенно все нормализовалось. Сейчас более-менее, — говорит житель Искитимского района Виктор Орлов

Сейчас сделали новую операцию — косметическую — уменьшили объем лоскута. Работа колоссальная. Однако, говорят врачи мегаполиса, если бы пациент обратился к ним в самом начале заболевания, можно было бы обойтись без столь радикального хирургического вмешательства. И прогноз был бы лучше.

— Обращаясь прежде всего к врачам различных специальностей, необходимо все-таки иметь определенную онконастороженность, потому как все-таки рак нижней губы — это ситуация видная. То есть ее видно невооруженным глазом. Какие-то изменения на нижней губе, которые требуют привлечения определенных специалистов. Это может быть стоматолог, это может быть онколог, но ситуация в том, что не надо было доводить человека до такой ситуации. И это было возможно, — отметил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Новосибирской областной клинической больницы Игорь Панин

Виктор вспоминает: как только узнал о диагнозе, сразу бросил курить. И всем советует следовать его примеру. По данным онкологов, едва ли не 100 процентов случаев рака нижней губы и языка — у тех, кто не может завязать с этой вредной привычкой.