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У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо
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У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
У Ольги Бузовой за последнее время очень изменилось лицо. Из простоватой круглолицей провинциалки она превратилась в стильную столичную девушку. Лицо стало более агрессивным, глянцевым. Для ее имиджа это очень хорошо, образ стал более эффектным, запоминающимся. Что же она сделала со своей внешностью?
О возможных манипуляциях Ольги Бузовой со своей внешностью Dni.Ru рассказал пластический хирург Арташес Айрапетян.
По его словам, телеведущая активно использует ботокс. Мимические морщины на лбу не обнаружены ни на одной фотографии. Улыбаются только глаза. «Ольге, конечно, далеко до воскового обездвиженного ботоксом лица, но стоит быть аккуратней с инъекциями», — предупредил эксперт.
Также хирург отметил изменившуюся линию бровей певицы. Если раньше она была плавная, то сейчас углы резко подняты вверх. Это также является результатом инъекций ботокса.
Еще несколько лет назад у Бузовой были опущенные уголки глаз, а сейчас мы видим более открытые глаза и выразительный взгляд. По словам Айрапетяна, здесь мог помочь как ботокс, так и блефаропластика верхних век. Изменился и кончик носа теледивы — раньше был более опущенным. «Предположу, что Ольга сделала коррекцию, укоротила и приподняла его, сделав изящными черты лица. Еще раз убеждаюсь в том, что от формы носа зависит очень многое, — отметил пластический хирург. — Более выразительными стали и скулы. Такого результата можно достигнуть с помощью филеров».
Но самые большие преобразования произошли в нижней трети лица. «Явно изменена скуловая линия. Возможно, ей удалили Комочки Биша и сделали ментопластику, изменив форму подбородка — из круглого он превратился в более вытянутый. И вообще, все линии лица стали более четкими, прямыми, что сделало его более аристократичным. Также, судя по фото, увеличился объем верхней губы. Скорее всего были использованы филеры, которые приподняли ее, сделав рот более чувственным», — добавил Арташес Айрапетян.
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