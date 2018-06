«Все равно колхозница»: сколько пластических операций сделала Бузова?

Лицо Ольги Бузовой заметно изменилось за последние несколько лет. Со времен начала карьеры в реалити-шоу «Дом-2» в 2004 году девушка изменилась до неузнаваемости: из простоватой круглолицей блондинки она превратилась в стильную точеную красавицу. И если поклонники списывают все на взросление, похудение и правильный макияж, то пластических хирургов не проведешь. Они в один голос говорят: внешность телеведущей претерпела немало изменений благодаря инъекциям ботокса и пластическим операциям.

Один из них — пластический хирург Арташес Айрапетян. Он рассказал Дням.ру, что уверен: певица активно использует ботокс, поскольку у нее нет ни одной морщинки. Впрочем, девушки за 30 часто прибегают к «уколам красоты». Ольга пользуется ими весьма аккуратно — ей далеко до воскового обездвиженного лица, но все же важно держать такой же курс и дальше и не заиграться.

Приподнять опущенные уголки глаз Бузовой помог либо ботокс, либо блефаропластика верхних век. Заметно изменился и кончик носа знаменитости — раньше, «в оригинале», он был более массивным и опущенным. Скорее всего, звезда реалити приподняла и укоротила его, что сделало лицо изящнее. Кроме того, скулы стали очень точеными и выразительными — этого можно добиться с помощью филлеров. Скуловую линию явно подкорректировали операцией по удалению комков Биша, а также сделали менталопластику — изменили форму подбородка. Он стал более вытянутым и острым. Безусловно, светская львица немало поработала и над губами. Прежде тонкие «ниточки» превратились в пухлые и соблазнительные губы, и спасибо за это стоит сказать филлерам и инъекциям.

Многие поклонники звезды уверены, что подобные изменения пошли ей на пользу. Как, например, Юрий Дудь , который в одном из интервью признался, что Бузова стала куда привлекательнее после увеличения губ. Другие считают, что «после стольких вмешательств можно было стать настоящей красавицей, чего об Ольге никак нельзя сказать».

— И вроде бы могла получиться стильная дама, но Бузова продолжает выглядеть колхозницей, — вынес неутешительный вердикт комментатор.

Впрочем, многочисленные пересуды только подогревают интерес к одной из самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса. Многие девушки часто копируют селебрити, показывают ее фотографии в салонах красоты и в кабинете косметолога. Особенно была популярна «стрижка Бузовой» — известное ассиметричное каре певицы.

Мастер класс по макияжу с @serdar_kambarov закончился 😌 Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами в @goldapple_ru 👸🏻❤️❤️ Спасибо за вашу любовь и внимание 🙏🏻

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 25, 2017 at 7:53am PST