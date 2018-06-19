Российские ученые определили влияние косметики на вызывающие угри микробы

Исследователи из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН совместно с коллегами из Франции изучили воздействие распространенных косметических средств на формирование биопленок бактерий Cutibacterium acnes и Staphylococcus aureus. Выяснилось, что они действительно мешают активному размножению этих бактерий. Соответствующая статья опубликована в Microbiology Open.

Cutibacterium (ранее известная как Propionibacterium) acnes — это аэробная бактерия, питающаяся веществами, которые выделяются близ волосяной луковицы человека. При ее интенсивном размножении возникают воспалительные процессы, после которых в поры кожи, пораженные данным видом, попадают и Staphylococcus aureus. Вместе они вызывают острую фазу воспаления, которая и проявляется внешне как акне. Борьбу с ним затрудняет тот факт, что Cutibacterium acnes образует устойчивую биопленку, которая не пропускает крупные молекулы снаружи, мешая подавлению размножения микроорганизмов в порах кожи. Исследователи изучили штаммы RT4 и RT5 Cutibacterium acnes — они чаще всего обнаруживаются в коже людей, подверженных акне.

Авторы работы изучили, как влияет термальная вода (изотонический водный раствор из швейцарского горного источника) одного косметического бренда и запатентованный обогащенный рамнозой полисахарид. Оба препарата смогли сдержать образование биопленок обоих видов бактерий. Однако заметно снизить их биомассу смогла только термальная вода, и исключительно для Staphylococcus aureus. В отношении Cutibacterium acnes с ее помощью удалось добиться лишь заметного замедления роста. По всей видимости, это связано с тем, что данные косметические средства не давали бактериям (по крайней мере, Staphylococcus aureus), закрепляться на поверхностях, где они применялись.

Исследователи отмечают, что оба средства не содержат консервантов. Это довольно актуально, поскольку ряд последних работ показывают, что отдельные их типы, использующиеся в косметике, могут вести к появлению аллергических реакций. В то же время не стоит забывать, что позитивные результаты — блокировка появления биопленок из бактерий, играющих важную роль в развитии акне — были получены в лабораторных условиях, а не непосредственно на коже человека. Иными словами, практическая результативность этих средств может заметно отличаться от лабораторной.