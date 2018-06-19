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Топ-7 средств, которые пригодятся тебе в самолете
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Топ-7 средств, которые пригодятся тебе в самолете 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сколько бьюти-продуктов можно брать на борт? Какая косметика легко пройдет контроль и будет допущена к полету? Чтобы не распрощаться с любимыми (и необходимыми на отдыхе) средствами, советуем пересмотреть свой косметический багаж.
1. Увлажняющая маска
Во время полета позаботься об увлажнении кожи. Сухой воздух в самолете сильно обезвоживает кожу, а это, как ты знаешь, рано или поздно приведет к морщинам. Поэтому, чтобы перелет прошел идеально, сделай маску на все лицо. И да, стесняться не нужно!
2. Патчи под глаза
Еще одна проблема, с которой ты можешь столкнуться во время полета, — отеки. Чтобы избежать этого, не забудь положить в косметичку патчи для глаз.
3. Освежающие салфетки
Положи освежающие салфетки. Они помогут очистить кожу лица и вернут ему свежесть.
4. Термальная вода
Чтобы кожа не сохла во время перелета, время от времени освежай лицо термальной водой.
5. Крем для рук  Кондиционируемый и сухой воздух на борту точно скажется на состоянии кожи рук. Поэтому не забудь положить в сумочку крем.
6. Питательный бальзам для губ  Чтобы губы были увлажненными, не забудь нанести во время перелета бальзам.
7. Крем для ног  Долгий перелет может привести к отекам ног. Справиться с этой проблемой поможет крем с освежающим эффектом.
И не забудь про главные правила провоза косметики в ручной клади
1. Как ты знаешь, одна баночка с жидкостью должна быть не больше 100 мл, а общий объем, который можно провозить как ручную кладь — 1 литр. Так что лучше не бери крупные флаконы с собой, оставь их дома.
2. Компактные баночки в мини-формате (та самая travel-косметика) точно будут допущены к перелету. Если покупать уменьшенные версии ты не готова, тогда перелей любимые средств в специальные емкости (такие ты можешь купить в любом косметическом магазине). Кстати, не забудь про косметичку — она должна быть прозрачной!
3. Не забывай, что в категорию жидких продуктов, кроме очевидных, таких как сыворотки, гели, блески для губ, также попадают тушь, подводка и все средства с кремовой текстурой. Поэтому в самолет бери только самое необходимое.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-7-sredstv-kotorye-prigodyatsya-tebe-v-samolete/
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