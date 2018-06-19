Топ-7 средств, которые пригодятся тебе в самолете

Сколько бьюти-продуктов можно брать на борт? Какая косметика легко пройдет контроль и будет допущена к полету? Чтобы не распрощаться с любимыми (и необходимыми на отдыхе) средствами, советуем пересмотреть свой косметический багаж.

1. Увлажняющая маска

Во время полета позаботься об увлажнении кожи. Сухой воздух в самолете сильно обезвоживает кожу, а это, как ты знаешь, рано или поздно приведет к морщинам. Поэтому, чтобы перелет прошел идеально, сделай маску на все лицо. И да, стесняться не нужно!

2. Патчи под глаза

Еще одна проблема, с которой ты можешь столкнуться во время полета, — отеки. Чтобы избежать этого, не забудь положить в косметичку патчи для глаз.

3. Освежающие салфетки

Положи освежающие салфетки. Они помогут очистить кожу лица и вернут ему свежесть.

4. Термальная вода

Чтобы кожа не сохла во время перелета, время от времени освежай лицо термальной водой.

5. Крем для рук Кондиционируемый и сухой воздух на борту точно скажется на состоянии кожи рук. Поэтому не забудь положить в сумочку крем.

6. Питательный бальзам для губ Чтобы губы были увлажненными, не забудь нанести во время перелета бальзам.

7. Крем для ног Долгий перелет может привести к отекам ног. Справиться с этой проблемой поможет крем с освежающим эффектом.

И не забудь про главные правила провоза косметики в ручной клади

1. Как ты знаешь, одна баночка с жидкостью должна быть не больше 100 мл, а общий объем, который можно провозить как ручную кладь — 1 литр. Так что лучше не бери крупные флаконы с собой, оставь их дома.

2. Компактные баночки в мини-формате (та самая travel-косметика) точно будут допущены к перелету. Если покупать уменьшенные версии ты не готова, тогда перелей любимые средств в специальные емкости (такие ты можешь купить в любом косметическом магазине). Кстати, не забудь про косметичку — она должна быть прозрачной!

3. Не забывай, что в категорию жидких продуктов, кроме очевидных, таких как сыворотки, гели, блески для губ, также попадают тушь, подводка и все средства с кремовой текстурой. Поэтому в самолет бери только самое необходимое.

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