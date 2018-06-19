«Загорайте, но не обгорайте». Онколог о том, как предотвратить рак кожи

В Белгороде прошла научно-практическая школа по современной диагностике и лечению рака кожи, собравшая местных и столичных врачей-онкологов. Корреспондент «АиФ-Черноземье» побеседовал с ведущим специалистом страны по лечению меланомы, доктором медицинских наук, заведующим отделением биотерапии опухолей Российского онкологического научного центра имени Блохина, профессором Львом Демидовым о важности своевременной диагностики и профилактики опасных заболеваний кожи.

Незаметная опасность

Татьяна Черных, «АиФ-Черноземье»: Лев Вадимович, есть ли практическая польза от научных конференций?

Лев Демидов: Я думаю, от этой научно-практической школы будет очень большая польза, поскольку главный вопрос лечения меланомы — это именно её раннее выявление. Проведение таких школ — лишь часть большого проекта по спасению людей от этой смертельно опасной болезни. Первым признаком эффективной реализации этого проекта должен стать статистический рост числа заболевания меланомой, но это только потому, что диагноз будет ставиться на ранней стадии болезни.

Меланома — это заболевание кожи, опухоль, которая возникает на видимых участках человеческого тела. Её плохо диагностируют именно потому, что у врачей общей практики нет достаточного понимания, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Большинство людей редко обращает внимание на кожные пигментные образования, но все посещают терапевтов. Врачи также могут не обратить внимания на эти образования, а через 2-3 года человек попадает к онкологу на поздней неоперабельной стадии болезни.

Терапевты, гинекологи, хирурги, дерматологи в ходе осмотра пациентов обязаны фиксировать внимание не только на конкретных жалобах пациента, но и на различных пигментных образованиях кожи. Эта проблема всей страны — недостаточная информированность врачей и населения.

— Существует ли профилактика меланомы? Что должен знать каждый человек об этой болезни?

— Прежде всего, необходимо избавиться от обывательских предрассудков. Например, натер родинку ремнем или бретелькой — и выросла меланома. Утверждаю, как специалист: таких последствий не бывает. Любое механическое воздействие на кожный покров не может стать причиной этого заболевания.

Существует только одна травма, которая провоцирует механизм запуска меланомы, — это воздействие ультрафиолетового излучения. Так называемая ультрафиолетовая травма — это воздействие на кожу солнечной радиации. Кстати, «бронзовый загар» — это естественная реакция кожного покрова на мощное ультрафиолетовое излучение, будь то солнце или лампы солярия.

Конечно, не стоит впадать в крайности. Это не значит, что никому вообще нельзя находиться на солнце и загорать. Человек должен знать чувствительность своей кожи к солнечным лучам и учитывать ее, принимая солнечные ванны. Главное — избегать обгорания на солнце, которое, в отличие от нормального загара, и является механической ультрафиолетовой травмой, запускающей механизм образования меланомы. Если говорить о профилактике, то в первую очередь — это грамотное поведение на солнце. Нельзя ни в коем случае обгорать до шелушения кожи.

В течение нескольких десятилетий прошли исследования на огромных территориях разных стран, и опросы показали, что ожог кожи ультрафиолетом приводит к меланоме кожи — порой даже через продолжительное время. Может быть такое, что в детском возрасте человек получил несколько солнечных ожогов и через два-три десятилетия становится пациентом онколога, заболев меланомой. Казалось бы, это невозможно, но этот факт подтверждается исследованиями. Поэтому начинайте профилактику меланомы с самих себя и своих детей. Солнце не вредно для кожи — вредно то, как мы себя ведём под его лучами.

Следите за родинками

— Ранняя диагностика подразумевает посещение врача-онколога? Или достаточно сходить к дерматологу?

— Нет никаких отдельных тестов на меланому. Ни по анализу крови, ни по какому-то отдельному показателю нельзя четко диагностировать эту болезнь. Ранняя диагностика — это правильный и грамотный первоначальный осмотр. Как часто его надо делать, в двух словах не объяснишь. Но в целом каждый должен знать особенности своего организма. Мы не можем заглянуть внутрь самих себя и посмотреть, что там происходит, но мы знаем особенности своей кожи. Множество родинок, пигментные пятна, фототип кожи — эти и другие факторы должны определять частоту осмотров.

Говорят, что родинки появляются с рождения, но большинство пигментных образований появляются во взрослой жизни. Сначала в виде микроскопического объекта, а затем начинают медленно подрастать. У человека возникает иллюзия, что родинка была всегда, а на самом деле она появилась несколько лет назад. Это называется «диспластический процесс», который может через какое-то время стать меланомой. Поэтому самоконтроль здесь очень важен.

И ещё — надо понимать, что это заболевание не возникает внезапно — меланома развивается в течение какого-то промежутка времени.

— И определить её может только врач-онколог?

— Безусловно, онкологи — это передовой отряд по ранней диагностике меланомы. За ними должны стоять хирурги, дерматологи, возможно семейные врачи. Их всех хотелось бы собрать для такого разговора.

Онкологи и все остальные врачи должны работать совместно. Нужно тщательное исследование каждого случая подозрения на меланому. Если врач общей практики имеет сомнения, он должен написать пациенту направление в онкодиспансер для обследования. На мой взгляд, ничего страшного в этом нет. Надо, чтобы в обществе понимали достаточно ясно опасность этого онкозаболевания, которое на ранних стадиях поддаётся лечению весьма успешно.