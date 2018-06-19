Летний макияж: инструкция от Эмили Ратаковски

Сияющая кожа, легкий румянец и бронзовый макияж глаз — секрет простого, но эффектного макияжа модели раскрывает ее визажист Мэри Филлипс.

Чтобы повторить образ загорелой модели, прекрасно подходящий для жаркого дня и летней вечеринки, вам не понадобится много средств. «Кому понравится возить с собой тонну косметики, особенно путешествуя в жару?», — делится звездный визажист.

Основная задача — создать легкий, но сияющий макияж с бронзовыми элементами. Нанесите BB-крем (или праймер с сияющими частицами), сделайте легкий румянец на яблочках щек при помощи кремовых румян — вместе они будут создавать эффект поцелованной солнцем кожи.

Бронзовые smoky eyes — основной акцент такого макияжа. Мэри добилась этого эффекта, смешав два оттенка кремовых теней. Макияж получился очень теплым, с легким «дымчатым» эффектом, но не перегрузил образ, оставив взгляд живым и сияющим. Финальный штрих — капля тинта для губ и щек на галочку над верхней губой, чтобы сделать их визуально более пухлыми.

Главный секрет такого макияжа — использование кремовых средств. «Они не только многофункциональны и выглядят более естественно, но и отлично ведут себя в жару», — рассказывает Мэри.

Редакторы BeautyHack выбрали средства, с помощью которых вы сможете повторить макияж модели.

Тонирующий крем Vinoperfect Radiance Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20, Caudalie

Палетка Back Talk, Urban Decay

Румяна-стик с эффектом естественного сияния Les Beiges Healthy Glow Sheer, Chanel

А вам нравится такой вариант макияжа?