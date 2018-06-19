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Летний макияж: инструкция от Эмили Ратаковски
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Летний макияж: инструкция от Эмили Ратаковски 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Сияющая кожа, легкий румянец и бронзовый макияж глаз — секрет простого, но эффектного макияжа модели раскрывает ее визажист Мэри Филлипс.
Чтобы повторить образ загорелой модели, прекрасно подходящий для жаркого дня и летней вечеринки, вам не понадобится много средств. «Кому понравится возить с собой тонну косметики, особенно путешествуя в жару?», — делится звездный визажист.
Основная задача — создать легкий, но сияющий макияж с бронзовыми элементами. Нанесите BB-крем (или праймер с сияющими частицами), сделайте легкий румянец на яблочках щек при помощи кремовых румян — вместе они будут создавать эффект поцелованной солнцем кожи.
Бронзовые smoky eyes — основной акцент такого макияжа. Мэри добилась этого эффекта, смешав два оттенка кремовых теней. Макияж получился очень теплым, с легким «дымчатым» эффектом, но не перегрузил образ, оставив взгляд живым и сияющим. Финальный штрих — капля тинта для губ и щек на галочку над верхней губой, чтобы сделать их визуально более пухлыми.
Главный секрет такого макияжа — использование кремовых средств. «Они не только многофункциональны и выглядят более естественно, но и отлично ведут себя в жару», — рассказывает Мэри.
Редакторы BeautyHack выбрали средства, с помощью которых вы сможете повторить макияж модели.
Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской
Тонирующий крем Vinoperfect Radiance Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 20, Caudalie
Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой
Палетка Back Talk, Urban Decay
Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой
Румяна-стик с эффектом естественного сияния Les Beiges Healthy Glow Sheer, Chanel
А вам нравится такой вариант макияжа?
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Женский форум
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