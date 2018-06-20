Барановская разочаровала результатом пластики губ 

По мнению внимательных пользователей соцсетей, звезда Первого канала Юлия Барановская решилась на изменение формы и размера губ. К такому выводу пришли некоторые подписчики Эвелины Бледанс, которая недавно опубликовала фото в компании коллеги.
Теперь в комментариях к этому посту юзеры вовсю спорят, обращалась ли экс-супруга футболиста Андрея Аршавина к пластическим хирургам и что же побудило ее к изменению внешности. Некоторые отметили, что из-за этого ее губы будто начали «ползти вниз», другие же написали, что на снимке теледива выглядит уставшей. Напомним, что на прошлой неделе ведущая продемонстрировала фолловерам свою новую стрижку.