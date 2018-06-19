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Корейцы создали средство ухода за лицом в жару
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Корейцы создали средство ухода за лицом в жару 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Корейская косметическая компания Dr.Jart представила линию средств ухода за кожей в жаркую погоду Water Fuse. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 19 июня.
Все увлажняющие средства линии — тоник, гель для кожи вокруг глаз, сыворотка «Капли росы», крем-гель и ночная крем-маска — содержат увлажняющий минеральный комплекс NMF (Natural Moisturizing Factor). Для эффективной транспортировки минералов и активных ингредиентов в глубокие слои кожи используется вода бельгийских источников, Матриксил 3000, низкомолекулярная гиалуроновая кислота и природный барьерный комплекс, которые также входят в состав средств.
Помимо NMF, в состав косметики Water Fuse входят гиалуроновая кислота, ниацинамид, аденозин, экстракт корня коптиса японского, масло грейпфрута, экстракт алоэ, пептиды, трегалоза, масло босвелии священной, масло цветков пеларгонии ароматной, экстракт хны, масло амириса, масло жожоба и другие активные ингредиенты.
Линия Dr.Jart Water Fuse в России эксклюзивно представлена в сети «Рив Гош».
Корейская косметическая марка Dr.Jart+ основана в 2004 году. Производит средства для ухода за кожей и декоративную косметику с натуральными компонентами. В 2017 году марка представила очищающую маску Porecting Solution, состоящую из черной тканевой основы, которая пропитана активной кислородной сывороткой, которая пузырится при нанесении.
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