Как с возрастом меняется запах тела женщины

В одном из известных голливудских фильмов главный герой, будучи слепым, поведал своему приятелю, что воспринимает женщин по запаху. По тому, какой аромат исходит от партнерши по танцу, мужчина легко определяет ее возраст и даже внешнюю привлекательность. У этого заявления есть вполне научное обоснование. С годами запах тела женщины действительно меняется и это связано с физиологическими особенностями организма.

Запах жировых соединений

Одними из первых исследователей «запаха старости» были японские ученые из Университета Осаки. Они определили, что после 45 лет в организме человека начинают вырабатываться жировые соединения — 2-ноненаль. С возрастом их количество в составе кожного жира постепенно увеличивается, вместе с потом 2-ноненаль периодически проступают через поры и взаимодействуя с воздухом, окисляются. Соответственно источается запах, который японцы назвали словом «kareishu». Он, в той или иной мере, присутствует у всех пожилых людей и полностью смыть его, или избавиться каким-нибудь другим способом, невозможно.

Выводы японских коллег подтверждает исследование американских специалистов из Университета Ратджерса, США. Американские геронтологи связали резкое увеличение 2-ноненаль внутри кожи женщин с наступлением климактерического периода. Угасание функции половых гормональных желез способствует росту жировых отложений по всему телу и в том числе, увеличивается внутрикожный жир, как раз и содержащий 2-ноненаль.

Аромат старой еды и напитков

Однако изменение запаха тела женщины связно не только с климаксом и увеличением внутрикожного жира. Сотрудники Мичиганского университета, США, исследовали образцы пота 340 женщин-добровольцев в возрасте от 45 до 70 лет. Выяснилось, что с годами в организме вырабатывается повышенное количество глюкозы и молочнокислых бактерий. Также на возникновение кислого запаха, который со временем приобретает женское тело, влияет двуокись углерода — CO2. Это соединение в течении всей жизни тоже накапливается в человеческих тканях и является последствием питания. Переработка в организме жирной, мясной пищи, овощей, фруктов, рыбы — всего, что постоянно потребляет человек, оставляет свои следы. Они годами «живут» в слизистой кишечника в виде групп разных бактерий, которые обладают своим собственным запахом и он, зачастую, неприятен. И хотя те же продукты потребляют и мужчины, их запах тела, все-таки имеет другие особенности. Они связаны с тем, что представители сильного пола в большей степени потребляют такие потенциально «ароматические» вещества, как алкоголь, острые приправы, чеснок и конечно, на запах тела сильно влияет курение и его стаж. Поэтому обычный кислый запах возрастного тела, возникающий на основе двуокиси углерода, у мужчин часто замещается на производные эфиров переработанного этанола и табака.

Женщины пахнут сильнее

Но эти данные не удовлетворили шведского физиолога Йохана Лундстрома и совсем недавно он с коллегами провел органолептическое изучение потовыделений разновозрастных 20 мужчин и 21 женщины, а результаты опубликовал в своей диссертации. На время исследования ученый лишил своих подопытных права пользоваться ароматизированными гелями, мылом и шампунем. А также он нанял только некурящих и не употребляющих алкоголь и острую или пряную пищу, добровольцев. Его эксперты сделали удивительное открытие — запах старости в целом они сочли менее неприятным и самым слабым, нежели аромат молодых или средневозрастных мужских и женских немытых тел. Однако запах пожилого мужчины оказался более терпимым, чем аромат женщины такого же возраста. Увы, это связано исключительно с физиологической особенностью половых органов.

Болезнь тоже имеет запах

В свою очередь российские ученые из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии указывают на то, что изменяющийся с возрастом запах тел и мужчин и женщин, помимо прочего, может свидетельствовать о возникновении каких-либо заболеваний. Так ярко-кислый «букет», который источает тело человека именно ночью, часто указывает на туберкулезную инфекцию или свидетельствует о наличии воспаления в бронхах или в легких. Если подмышки пахнут овечьей шерстью — возможно у человека гиперфункция надпочечников. Потовые выделения, с «ароматом» тухлого мяса — один из признаков рака мочевого пузыря или иногда другой, но все-таки тоже онкологии. Однако бывает, что человек и без дезодорантов и духов благоухает приятным ароматом, например, медовым, а это — признак развития инфекции, которую вызывает синегнойная палочка. Сахарный, приторный запах человеческого тела, зачастую — проявление дифтерии.

Поэтому внимательный и опытный мужчина по запаху женского тела может определить не только возраст, но и физическое состояние организма, которое часто напрямую связано с привлекательностью и сексуальностью.