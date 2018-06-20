Фото до и после: Ксению Бородину заподозрили в увеличении губ

Ксения Бородина заметно похорошела за то время, пока она ведет самую знаменитую телестройку в мире. Ведущая «Дом 2» заметно похудела и, вероятно, не раз прибегала к уколам красоты, но недавно ее подписчики по новым фото Бородиной заподозрили, что Ксения не останавливается на достигнутом и корректирует губы.

Сама Бородина говорит, что она категорически против хирургических вмешательств во внешность и поддерживает только натуральную красоту, но после новых снимков в Instagram подписчики уверены, что ведущая увеличила губы. В ее аккаунте появилось множество комментариев с вопросами, делала ли Ксения инъекции красоты, и одному из поклонников Бородина ответила: «Губы свои, свои. Можете прийти, потрогать. Девочкам разрешаю». Этот ответ не сильно удовлетворил фолловеров звезды, и они продолжают настаивать на том, что что-то во внешности Ксении все-таки изменилось, причем путем вмешательств профессиональных косметологов или даже хирургов.

Кто-то заподозрил Ксению в злоупотреблении фотошопом, кто-то — в инъекциях: «Ксюша, видно что лицо отфотошоплено. Я 3 года фотошопом занимаюсь!», « Дональд Дак :) перестань качать губы а то уже как гусь стала», «Все хорошо. Но губы не надо выпячивать в историях», «так видно что губы сделанные на этой фотке. просто когда ксюша говорит что не делала губы, а на старых видео не такие губы как сейчас, это так смешно всем нам» — это и многое другое пишут подписчики Бородиной.

✋done

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

13 Июн 2018 в 6:57 PDT Если вам кто-то звонит, говорите что у вас садится телефон, это помогает узнать главное 😜😜

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

19 Июн 2018 в 6:40 PDT Мамулик вперёд смотрюлик))) @skardova ты гений🙌💋 всегда красивые фото

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

5 Июн 2018 в 1:09 PDT Погода очень крутая, но у меня состояние 😒 утром еле встала, весь день разбитая, давление чтоли?! Не пойму ((вы как себя чувствуете?😛

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

25 Май 2018 в 6:53 PDT Я и бренд макияжа Bobbi Brown ценим красоту и уверенность в себе. С помощью этой косметики вы сможете подчеркнуть вашу красоту, оставаясь самой собой. Мне очень нравится помада Crushed Lip Color: модные оттенки, стойкость и увлажняющие компоненты. Только для вас, мои дорогие подписчики, специальное предложение-набор из 3-ех помад моих любимых оттенков менее чем за 3 000 рублей. И косметичка в подарок! Спешите на сайт bobbibrown.ru, количество наборов ограничено. #BBGirlCrush

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

15 Июн 2018 в 6:29 PDT Даже если сравнить с достаточно свежими, майскими фото Ксении, разница в размере губ все равно видна:

попкорнnews