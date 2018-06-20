Женские недостатки, от которых мужчины без ума

Женщины без устали стремятся к совершенству, пытаясь избавиться от недостатков. Но многие красотки и не подозревают, что те качества, которые им мешают, на самом деле нравятся мужчинами.

1. Очки. В школе девочки стесняются носить очки, но вот взрослая девушка в очках, по мнению мужчин, выглядит соблазнительно. Одни мужчины видят в девушке в очках беззащитность, другие же приписывают ей уверенность.

2. Растрёпанные волосы. Шевелюра, которую сложно укротить, — кошмар многих женщин. Они тратят время и средства на посещение салонов красоты и ухаживающие средства. Между тем, их спутникам гораздо приятнее волосы в их естественном состоянии, чем локоны, измученные бесконечными процедурами.

3. Отсутствие макияжа. Очень многие мужчины абсолютно равнодушны к макияжу, а некоторым наличие на лице косметики и вовсе отталкивает. Намного привлекательнее мужчины считают девушек с чистым ухоженным лицом.

4. Маленькая грудь. Считается, что мужчины обожают большую грудь, но это справедливо не для всех представителей сильной половины. В реальности мужчины чаще обращают внимание на форму груди и её упругость, и как раз у обладательниц скромных форм грудь чаще сохраняет форму.

5. Веснушки. Для многих прелестниц приход весны — время неприятное, ведь солнце приносит с собой веснушки. Девушки покупают средства для отбеливания кожи, используют маскировочные крема, чтобы скрыть пятнышки. Но мужчины уверены, что веснушки — это мило, они считают девушек с веснушками очаровательными и нежными.