Лучше, чем у Ким: как нарисовать впалые скулы с помощью хайлайтера и бронзера

Наверное, Ким Кардашьян одна из голливудских звезд, кто мастерски освоила технику контуринга и самостоятельно рисует точеные скулы. Делает она это с помощью двух вечных партнеров — хайлатера и бронзера, которые неразлучны, как ванильное мороженое и шоколадный сироп. Мы предлагаем тебе наглядное пособие на примере знаменитостей, как правильно воспользоваться этими бьюти-средствами, чтобы визуально подчеркнуть скулы и уменьшить щеки. И сделать это правильно для твоей формы лица. Ведь тут есть нюансы.

И хайлайтер, и бронзер может быть с жидкой текстурой или же пудровой — это значения не имеет. Ты даже можешь их миксовать между собой. Главное, чтобы не было видно перехода от одного средства к другому и макияж смотрелся максимально естественно. Наносить их можно специально скошенной кистью или пальцами — здесь тоже нет жестких правил. И еще один момент: бронзер должен быть на пару тонов темнее твоего натурального цвета кожи.

На фотографиях ниже телесным цветом обозначены места для нанесения бронзера, а нежно-розовым — хайлайтера. Вот это тебе придется запомнить раз и навсегда. Так что включаем зрительную память и практикуем. И будет тебе счастье и комплименты от окружающих! Форма: сердце

Форма: круг

Форма: квадрат

Форма: прямоугольник

Форма: овал

Форма: удлиненный овал

Форма: ромб