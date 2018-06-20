Ещё
Лучше, чем у Ким: как нарисовать впалые скулы с помощью хайлайтера и бронзера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучше, чем у Ким: как нарисовать впалые скулы с помощью хайлайтера и бронзера 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Наверное, Ким Кардашьян одна из голливудских звезд, кто мастерски освоила технику контуринга и самостоятельно рисует точеные скулы. Делает она это с помощью двух вечных партнеров — хайлатера и бронзера, которые неразлучны, как ванильное мороженое и шоколадный сироп. Мы предлагаем тебе наглядное пособие на примере знаменитостей, как правильно воспользоваться этими бьюти-средствами, чтобы визуально подчеркнуть скулы и уменьшить щеки. И сделать это правильно для твоей формы лица. Ведь тут есть нюансы.
И хайлайтер, и бронзер может быть с жидкой текстурой или же пудровой — это значения не имеет. Ты даже можешь их миксовать между собой. Главное, чтобы не было видно перехода от одного средства к другому и макияж смотрелся максимально естественно. Наносить их можно специально скошенной кистью или пальцами — здесь тоже нет жестких правил. И еще один момент: бронзер должен быть на пару тонов темнее твоего натурального цвета кожи.
На фотографиях ниже телесным цветом обозначены места для нанесения бронзера, а нежно-розовым — хайлайтера. Вот это тебе придется запомнить раз и навсегда. Так что включаем зрительную память и практикуем. И будет тебе счастье и комплименты от окружающих! Форма: сердце
Форма: круг
Форма: квадрат
Форма: прямоугольник
Форма: овал
Форма: удлиненный овал
Форма: ромб
Карельские вести: последние новости
Как отделаться от парня за день: 31 вариант макияжа, который испугает мужчину 10 способов использовать кокосовое масло 6 косметических новинок, за которые твоя кожа скажет «Спасибо»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клюкина выложила пикантные фото из бани22
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
«Он меня здоровую положил под нож»11
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж23
Звезды, расставшиеся накануне свадьбы
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение