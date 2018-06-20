Не тратиться на визажистов. Как собраться на выпускной самой

Перед выпускниками, а точнее перед выпускницами сейчас остро стоит лишь одна проблема — выпускной вечер. Идеальным должно быть не только платье, но и макияж и прическа. Конечно, можно обратиться за помощью к профессионалу, но что делать, если все салоны красоты уже работают в «аварийном» режиме и записи к визажистам и стилистам уже нет, а до выпускного вечера меньше недели? В этом случае придется надеяться только на себя и свои скрытые таланты стилиста.

Подготовка к нанесению макияжа

Начать подготовку к празднику лучше заранее. Попробуйте за пару дней до выпускного сделать себе предполагаемую прическу и макияж, чтобы отработать технику и убедиться, что выбранный образ вам идет. Непосредственно в день выпускного рассчитывайте время на сборы с запасом. Лишний час позволит не волноваться, что вы не успеете и даст возможность исправить, если что-то не получится с первого раза. Начинать сборы лучше с макияжа, чтобы не портить укладку. Подготовку лица начинаем с полной очистки и нанесения крема по своему типу кожи или специальной базы — это позволит макияжу держаться дольше и пережить многочасовые танцы и жару.

Макияж глаз

Далее переходите к глазам, потому что в случае, если тени будут осыпаться или стрелки получатся не такими ровными, вы сможете подтереть все ватной палочкой, смоченной в мицеллярной воде — так макияж будет смотреться аккуратнее.

Макияж глаз, как и весь образ на выпскной не должен быть ярким. Оставьте красные губы и черный смоки-айс до лучших времен. На выпускном еще можно дать дорогу нежности и юности — выбирайте коричнево-персиковые тона, к тому же данная гамма подойдет к любому цвету глаз. Можно добавить золотые, бронзовые или розовые блестящие тени, чтобы расставить акценты.

Совет: Если у вас нет кистей для макияжа, помните — природа уже подарила вам 10 прекрасных кисточек. Отдайте предпочтение кремовым теням, карандашами и продуктам в стиках (румяна, корректор, хайлайтер) — в общем, всему, что можно нанести и растушевать руками.

Если вы решили сделать макияж глаз с помощью теней определите тип вашего века — открытое или нависающее. Если веко открытое, то затемняйте по направлению к внешнему уголку и не забывайте растушевать в складке матовый оттенок теней на пару тонов темнее кожи — так вы создадите тень и визуально увеличите глаз. Если у вас нависающее веко — сделайте макияж в технике смоки-айс — затемнение к линии роста ресниц. Такой макияж лучше выполнять на основе карандаша или кремовых текстур, усиливая интенсивность цвета тенями.

Если вы любительница стрелок и не можете изменить любимой подводке, то старайтесь избежать драматического эффекта в стиле Клеопатры. Выбирайте тонкие стрелки, которые будут именно вытягивать форму глаз, а не превратят их в темное пятно. Отдайте предпочтение гелиевым подводкам, так как они намного более стойкие, нежели жидкие и «фломастеры».

Брови

Два главных правила — аккуратность и естественность. Никакой геометрии и излишней широты. Для оформления лучше использовать гель для бровей. Он добавит цвет и зафиксирует форму. В местах, где волосков нет, можно дорисовать их карандашом или помадой для бровей. Цвет старайтесь подбирать на пару тонов темнее цвета волос.

Тон лица

Основной акцент лучше всего сделать на кожу — она должна быть здоровой и свежей — ровный тон лица, дополненный коррекцией помогут добиться того самого «вау» эффекта. Главное правило тут — подобрать тональную основу под цвет и тип кожи. Если у вас сухая кожа — вам нужны тональные крема на водной основе, если жирная — тональные крема должны матировать — это обеспечит стойкость.

Коррекция лица заключается в затемнении подскуловой зоны, боковых частей носа и линии роста волос, а так же нанесении румян и подсвечивании «выпуклых» зон лица — скулы, спинка носа, ямочка над губой, центр лба и зона под бровями. Выполнять ее можно как сухими, так и кремовыми корректорами.

Макияж губ Для губ идеально подойдут блески и помады нюдовых оттенков а-ля «чуть ярче натуральных губ»— так макияж не поучится слишком ярким и риск «съесть» помаду будет минимален.

Прическа

Дополнить образ лучше всего легкими локонами, ведь все пучки и бабетты сами по себе являются сложными для выполнения и утяжеляют образ. Естественные волны и локоны в сочетании с легким макияжем под силу каждой молодой девушке, но при этом смотрятся всегда выигрышно и аккуратно. Для создания локонов вам понадобится плойка, расческа и лак для волос: для создания объем слегка начешите волосы у корней и уже потом, разделив волосы на две части, начинайте завивать по направлению от лица. Не забывайте «разбирать» руками получившийся локон, чтобы получились именно волны.

Совет: Укладка будет смотреться аккуратнее, если вы начнете с нижних прядей и будете продвигаться по направлению от затылка к лицу.