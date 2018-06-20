Идеальная кожа без фотошопа: 12 лучших BB-кремов для лета

Первый BB-крем появился в Азии, где к вопросам красоты и молодости кожи относятся со всей серьезностью. Аббревиатура «BB» расшифровывается как Beauty Balm — бальзам для красоты кожи. Чем же так хороши BB-кремы? Легкие по текстуре, они отлично маскируют недостатки, создают ровный тон, придают лицу сияние и здоровый вид.

Летом BB-средства особенно хороши: они не «перегружают» кожу и при этом сочетают в себе преимущества увлажняющего крема и тональника. В нашей подборке лучшие BB-кремы на любой вкус и кошелек.

BB-крем «Секрет совершенства», Garnier Skin Naturals

И снова бестселлер! BB-крем справляется с 5 важными задачами: увлажняет кожу, выравнивает ее тон, скрывает несовершенства, придает сияние и защищает от вредного воздействия ультрафиолета. И все это за смешные деньги!

Цена — около 300 рублей.

BB-крем Dream Satin, Maybelline New York

Легкая гелевая формула на водной основе сочетает лучшие свойства увлажняющего крема и тонального средства, маскирует недостатки, делает кожу свежей и сияющей.

Цена — около 350 рублей.

BB-крем Healthy Mix, Bourjois Paris

BB-крем идеально сливается с тоном кожи, выравнивает цвет лица и скрывает несовершенства. Ультралегкая текстура заполняет мелкие морщинки, визуально разглаживая кожу.

Цена — около 400 рублей.

BB-крем «3 Да 3 Нет», Vivienne Sabo

Этот продукт не зря стал бестселлером. Крем отлично увлажняет, легко наносится, впитывается и при этом отлично справляется с несовершенствами кожи.

Цена — около 450 рублей.

BB-крем матирующий Holi Pop, Holika Holika

BB-крем успокаивает и смягчает кожу, оказывает противовоспалительное и оздоравливающее действие, поэтому идеален для жирной и комбинированной кожи. Экстракты центеллы азиатской, портулака и другие натуральные компоненты способствуют нормализации работы сальных желез, контролируют появление жирного блеска.

Цена — около 550 рублей.

Super BB-стик Physicians, Formula

Этот BB-крем прекрасно тонирует кожу, придавая ей легкое сияние и здоровый цвет. Форма стика дает возможность наносить средство на все лицо, а также позволяет быстро скорректировать макияж. С его помощью ты можешь скрыть следы усталости под глазами, освежить румянец, выделить скулы или использовать как хайлайтер в зоне под бровями, у висков и в «ямочке» над верхней губой.

Цена — около 600 рублей.

BB-крем + Primer, PUPA

Легкий увлажняющий тональный ВВ-крем скрывает мелкие морщинки и неровности и благодаря входящим в состав светоотражающим частицам идеально адаптируется к тону кожи. Недостатки скрыты, а кожа сияет. Разве не мечта?

Цена — около 650 рублей.

BB-крем Daily Protection, KIKO Milano

Тонирующий многофункциональный крем: защищает, выравнивает и улучшает цвет, увлажняет кожу и защищает от УФ-лучей. Ты можешь регулировать степень покрытия от легкой до средней, в зависимости от состояния кожи.

Цена — около 700 рублей.

BB-крем Camera Ready, Smashbox

BB-крем увлажняет, совершенствует кожу, защищает и контролирует выделение жира. Результат — мягкая, сияющая и увлажненная кожа.

Цена — около 2200 рублей.

BB-крем Skin Perfecting, Clarins

Увлажняющий флюид с естественным незаметным покрытием и легкой текстурой, позволяющей коже дышать, одним движением руки выравнивает тон, восстанавливает баланс кожи и придает ей сияние.

Цена — около 2300 рублей.

BB-капли для лица, Erborian

BB-капли — идеальная квинтэссенция ухода и BB-средства. Эти «капли красоты» обогащены женьшенем, который прекрасно разглаживает кожу, делает ее более мягкой и ровной, помогает добиться сияющего, бархатистого финиша.

Цена — около 3500 рублей.

BB-крем Glow Time, Jane Iredale

3 средства в одном: основа под макияж, корректор, защита от солнца и увлажнение. Крем питает, защищает, разглаживает мелкие морщины и придает коже яркость, обеспечивая при этом безупречное покрытие.

Цена — около 4000 рублей.