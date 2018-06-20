Идеальная кожа без фотошопа: 12 лучших BB-кремов для лета 

Первый BB-крем появился в Азии, где к вопросам красоты и молодости кожи относятся со всей серьезностью. Аббревиатура «BB» расшифровывается как Beauty Balm — бальзам для красоты кожи. Чем же так хороши BB-кремы? Легкие по текстуре, они отлично маскируют недостатки, создают ровный тон, придают лицу сияние и здоровый вид.
Летом BB-средства особенно хороши: они не «перегружают» кожу и при этом сочетают в себе преимущества увлажняющего крема и тональника. В нашей подборке лучшие BB-кремы на любой вкус и кошелек.
BB-крем «Секрет совершенства», Garnier Skin Naturals
И снова бестселлер! BB-крем справляется с 5 важными задачами: увлажняет кожу, выравнивает ее тон, скрывает несовершенства, придает сияние и защищает от вредного воздействия ультрафиолета. И все это за смешные деньги!
Цена — около 300 рублей.
BB-крем Dream Satin, Maybelline New York
Легкая гелевая формула на водной основе сочетает лучшие свойства увлажняющего крема и тонального средства, маскирует недостатки, делает кожу свежей и сияющей.
Цена — около 350 рублей.
BB-крем Healthy Mix, Bourjois Paris
BB-крем идеально сливается с тоном кожи, выравнивает цвет лица и скрывает несовершенства. Ультралегкая текстура заполняет мелкие морщинки, визуально разглаживая кожу.
Цена — около 400 рублей.
BB-крем «3 Да 3 Нет», Vivienne Sabo
Этот продукт не зря стал бестселлером. Крем отлично увлажняет, легко наносится, впитывается и при этом отлично справляется с несовершенствами кожи.
Цена — около 450 рублей.
BB-крем матирующий Holi Pop, Holika Holika
BB-крем успокаивает и смягчает кожу, оказывает противовоспалительное и оздоравливающее действие, поэтому идеален для жирной и комбинированной кожи. Экстракты центеллы азиатской, портулака и другие натуральные компоненты способствуют нормализации работы сальных желез, контролируют появление жирного блеска.
Цена — около 550 рублей.
Super BB-стик Physicians, Formula
Этот BB-крем прекрасно тонирует кожу, придавая ей легкое сияние и здоровый цвет. Форма стика дает возможность наносить средство на все лицо, а также позволяет быстро скорректировать макияж. С его помощью ты можешь скрыть следы усталости под глазами, освежить румянец, выделить скулы или использовать как хайлайтер в зоне под бровями, у висков и в «ямочке» над верхней губой.
Цена — около 600 рублей.
BB-крем + Primer, PUPA
Легкий увлажняющий тональный ВВ-крем скрывает мелкие морщинки и неровности и благодаря входящим в состав светоотражающим частицам идеально адаптируется к тону кожи. Недостатки скрыты, а кожа сияет. Разве не мечта?
Цена — около 650 рублей.
BB-крем Daily Protection, KIKO Milano
Тонирующий многофункциональный крем: защищает, выравнивает и улучшает цвет, увлажняет кожу и защищает от УФ-лучей. Ты можешь регулировать степень покрытия от легкой до средней, в зависимости от состояния кожи.
Цена — около 700 рублей.
BB-крем Camera Ready, Smashbox
BB-крем увлажняет, совершенствует кожу, защищает и контролирует выделение жира. Результат — мягкая, сияющая и увлажненная кожа.
Цена — около 2200 рублей.
BB-крем Skin Perfecting, Clarins
Увлажняющий флюид с естественным незаметным покрытием и легкой текстурой, позволяющей коже дышать, одним движением руки выравнивает тон, восстанавливает баланс кожи и придает ей сияние.
Цена — около 2300 рублей.
BB-капли для лица, Erborian
BB-капли — идеальная квинтэссенция ухода и BB-средства. Эти «капли красоты» обогащены женьшенем, который прекрасно разглаживает кожу, делает ее более мягкой и ровной, помогает добиться сияющего, бархатистого финиша.
Цена — около 3500 рублей.
BB-крем Glow Time, Jane Iredale
3 средства в одном: основа под макияж, корректор, защита от солнца и увлажнение. Крем питает, защищает, разглаживает мелкие морщины и придает коже яркость, обеспечивая при этом безупречное покрытие.
Цена — около 4000 рублей.