Как делается и как выглядит искусственная биокожа

Американская компания TouchBionics начала выпуск гиперреалистичной кожи — на ней есть не только волоски, но и веснушки и родинки. Эта технология применяется для производства бионических конечностей: еще немного, и человекоподобные андроиды превратятся из фантастики в реальность.

Сейчас такую кожу используют для создания протезов. Специалисты начинают работу с точных замеров конечности — затем пациент и сам (при помощи врача и психолога) сможет кастомизировать ее, подобрав рисунок вен, количество веснушек и форму ногтей.

После фиксации всех физических характеристик идет процесс отливки формы. Специальный состав позволяет инженерам TouchBionics полностью воссоздать нужную конфигурацию — в итоге получается искусственная конечность, практически неотличимая от настоящей.

За дополнительные деньги протез можно оснастить электроникой и механикой. Это следующий шаг в развитии протезирования: эксперты TouchBionics считают, что через несколько лет они смогут полностью воссоздать любую человеческую конечность.