Ещё
Как делается и как выглядит искусственная биокожа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как делается и как выглядит искусственная биокожа 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Американская компания TouchBionics начала выпуск гиперреалистичной кожи — на ней есть не только волоски, но и веснушки и родинки. Эта технология применяется для производства бионических конечностей: еще немного, и человекоподобные андроиды превратятся из фантастики в реальность.
Сейчас такую кожу используют для создания протезов. Специалисты начинают работу с точных замеров конечности — затем пациент и сам (при помощи врача и психолога) сможет кастомизировать ее, подобрав рисунок вен, количество веснушек и форму ногтей.
После фиксации всех физических характеристик идет процесс отливки формы. Специальный состав позволяет инженерам TouchBionics полностью воссоздать нужную конфигурацию — в итоге получается искусственная конечность, практически неотличимая от настоящей.
За дополнительные деньги протез можно оснастить электроникой и механикой. Это следующий шаг в развитии протезирования: эксперты TouchBionics считают, что через несколько лет они смогут полностью воссоздать любую человеческую конечность.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Чем грозит замужество с «пополамщиком»1
Что день рождения говорит о сексуальной жизни9
«Мы занялись любовью прямо у банкомата»4
Звезды без макияжа: кто хуже
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение