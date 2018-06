10 средств для лета (и отпуска) от Марии Вискуновой

Блогер и создательница школы макияжа «Растушевка» Мария Вискунова рассказала, какие тональные кремы использует летом, и посоветовала миниатюрные средства, которые вы еще успеете взять с собой в отпуск.

Спрей Quick Fix Hydra Charged Complexion Prep Priming Spray, Urban Decay

Это не фиксатор, а именно увлажняющий спрей с кокосовой водой, который можно использовать в жару до макияжа — вместо базы для стойкости (или вместе), либо в течение дня, если кожа стянута и хочется освежиться.

Наносите ее до/после/во время/вместо макияжа для здорового сияния и комфортных ощущений. Новинка этого лета и просто классное средство!

Цена: 2400 руб.

Масло Morocco Argan Oil, DuDu

Я уже рассказывала о том, как ухаживаю за окрашенными волосами. Именно грамотный уход позволяет часто и без потерь менять цвет. Летом без масла для волос не обойтись, тем более на «купальном» отдыхе. После нанесения этого арганового масла волосы легче расчесываются и блестят. С полезными свойствами арганы все и так понятно!

Цена: 550 руб.

Праймер Optical Illusion Complexion Primer, Urban Decay

Универсальная выравнивающая цвет и рельеф база под макияж. Почему здорово использовать летом? Помимо того, что праймер действительно продлевает стойкость макияжа, он еще и поглощает жир с поверхности кожи в течение дня. Одной проблемой в жару меньше! Подходит на каждый день и для нормальной, и для комбинированной кожи.

Цена: 2990 руб.

Стик для снятия макияжа Meltdown Make Up Remover Cleansing Oil Stick, Urban Decay

Еще одно новое средство для снятия макияжа от Urban Decay. Водите стиком по коже (масляная текстура растворяет даже стойкий макияж), а потом умываетесь водой — эта же масляная текстура пенится и смывает с лица все. Самый простой, быстрый и эффективный демакияж, который я встречала.

Цена: около 1550 руб.

Тональный крем Naked Skin One & Done, Urban Decay

Универсальная формула для лета — легкий увлажняющий тон плюс консилер для маскировки недостатков, поверх — прозрачная пудра. Если кожа хорошая, можно обойтись чем-то одним.

Naked Skin One & Done — легчайший увлажняющий кремовый тон, перекрывающий незначительные нюансы. Невесом и незаметен на коже, при этом стойко держится весь день. Оставляет натуральный финиш и слегка матирует. Подходит для нормальной и комбинированной кожи.

Цена: 2600 руб.

Тушь для ресниц In Extreme Dimension Waterproof Lash, M. A. C Цветная тушь — это очень летняя, позитивная история, которую можно дополнить золотистыми тенями и блеском для губ цвета «Watermelon». Этим летом M. A. C выпустили новую коллекцию супер ярких цветных тушей всех возможных оттенков. Она отлично прокрашивает ресницы и дает заявленный цвет в отличие от большинства аналогичных средств, а еще удлиняет ресницы, придает им объем и не осыпается. Это же средство есть и в классическом черном цвете.

Цена: 1690 руб.

Тинт Beach Tint, Becca

Уникальное средство, простое в применении, экономичное и крайне стойкое. Можно наносить пальцем. Вы получаете эффект подкрашенных матовых губ, словно на них нет макияжа. Держится весь день и не чувствуется на губах. Подходит для вечернего (если глаза накрашены ярко и не хочется акцентировать губы) и дневного макияжа. У меня от природы неяркие губы, поэтому Beach Tint — просто находка.

Цена: 2200 руб.

Палетка теней Modern Renaissance Palette, Anastasia Beverly Hills

Бренд выпускает тени редко, но метко. У Anastasia Beverly Hills всегда отличное качество теней и сочетание оттенков, яркая и насыщенная текстура и стойкость. Можно использовать каждый день, особенно, если вы предпочитаете естественный макияж.

Цена: 3990 руб.

Тональный крем Pure Radiant Tinted Moisturizer, NARS

У средства водная основа, поэтому текстура жидкая. Оставляет атласный финиш, лицо выглядит сияющим, увлажненным. Тон хорошо перекрывает недостатки и комфортно носится в течение дня. Подходит для умеренно сухой или нормальной кожи с шелушениями. Бонус — SPF 30.

Цена: 3099 руб.

Smashbox Cream Eyeshadow

Эти сияющие кремовые тени — одни из моих фаворитов. Стойкие (и даже влагостойкие), легко наносятся пальцем, экономичные. Можно использовать и самостоятельно, и как основу под другие тени.

