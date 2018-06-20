9 средств для ухода за ногами, которые вам точно понравятся

SOSU Носочки для педикюра с ароматом розы

Знаменитые японские носочки, которые никого не пощадят. Смысл в следующем — надеваете изобретение азиатского бьюти-прома, проводите в нем час-другой, а затем задаетесь преждевременным вопросом, почему же ничего не происходит. Но уже через день кожа ваших стоп начинает медленно и верно отшелушиваться, пока не сойдет до состояния пяточек младенца. Зрелище не для слабонервных, но все, кто решился, в восторге. Рискнете?

Увлажняющий крем-гель для ног Organic Kitchen «Вера в Алоэ»

Верите ли вы в алоэ так, как верим в него бренд Organic Kitchen? Это растение содержит более двухсот биологически активных веществ, полезных для кожи. Особенно кожи ног. Крем обладает нежным травяным ароматом, воздушной текстурой и 98% натуральных ингредиентов в составе. Обещает вернуть ножкам легкость и увлажнение. Любители всего экологического оценят не только состав, но и наличие сертификата Cosmos.

Увлажняющий крем Rich Renewal Paradise от ORLY

Восстанавливающий крем для ног, а еще рук и тела. Хороших свойств действительно предостаточно: способен снимать воспаление и заживлять ранки, восстанавливает водный баланс, смягчает, снимает усталость. Бонус — сладкий аромат личи и граната. Любезно советуем вам взять его отпуск — заменит сразу несколько средств и не займет много места в косметичке.

Маска для спа-педикюра Bandi Switual Hydra Re-New Mask

Думаете тканевые маски нужны только лицу? Кожа ног тоже нуждается в вашем внимании. Маска Switual Hydra Re-New Mask заменит вам спа-салон и подарит немного релакса (хотя бы на 15 минут — именно столько нужно маске для достижения результата). Экстракты имбиря и малины улучшают микроциркуляцию и снимают напряжение, а коллаген акации создает эффект шелковой кожи, что очень ценно в летний период.

Крем для красоты ног Caudalie

Бальзам с насыщенной текстурой хорошо питает кожу ног, не оставляя жирной пленки. Нам он нравится за освежающий и расслабляющий эффект — крем на раз-два обеспечивает ногам комфорт. Рекомендуется всем, кому хочется обеспечить ногам питательный уход и релакс.

Гель от натоптышей и мозолей Uriage Keratosane 30 Гель, который исполнит вашу мечту и поможет наконец-то избавиться от мозолей и натоптышей (что порой кажется совсем нереальной задачей). В результате даже самые отвердевшие участки становятся эластичными. К слову. с шелушением гель тоже справится. Отлично подходит для ухода за ногами после педикюра.

Обновляющий крем для очень сухой кожи ног CeraVe

Восстанавливающий крем для ног с нежирной текстурой на ура отшелушивает и увлажняет даже очень сухую и огрубевшую кожу ног. В составе есть даже гиалуроновая кислота. А вот парабенов нет, и не ищите.

Крем для ног Lush «Розовые пяточки»

Не может не понравиться как минимум за няшное название и консистенцию, напоминающую мороженое (нет, есть его не надо). Делает кожу ног мягкой, увлажняет и тонизирует, убирает огрубевшие частицы. А заодно обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Обладает очень приятным и ненавязчивым ароматом мяты. Наносить рекомендуется на ночь — на утро пяточки будут как новые.

Маска Power Socks La Ric Еще одно гениальное изобретение — энергетические носочки-маска для домашнего SPA-педикюра. Обладают тепловым воздействием, при этом его вы выбираете сами — можно охладить в холодильнике и получить освежающий эффект, либо наоборот — оставить на 2 минуты в микроволновой печи и получить согревающую релакс-терапию. Одно но — если у вас проблемы с венами, эти носочки вам не рекомендуются. Во всех остальных случаях — очень советуем.