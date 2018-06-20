Как подготовиться к лучшей летней вечеринке в твоей жизни

Долгожданное лето в полном разгаре — самое время влюбляться, совершать глупости, смеяться до боли в животе и танцевать до утра. Чтобы эти три жарких месяца запомнились тебе надолго, обязательно отправляйся на одну из многочисленных вечеринок под открытым небом или музыкальный фестиваль. Там ты сможешь отлично провести время — познакомится с новыми людьми, натанцеваться до упада и зарядиться позитивными эмоциями на год вперед. Ну, а Cosmo расскажет, какими средствами лучше всего воспользоваться, чтобы создать яркий и незабываемый образ.

Тканевая маска Garnier «Увлажнение + Антистресс»

Начать макияж к долгожданному событию следует с подготовки кожи. Для этих целей как нельзя лучше подойдет тканевая маска от Garnier, обогащенная гелем с эфирным маслом лаванды, гиалуроновой кислотой и увлажняющей сывороткой. Благодаря этим ингредиентам, средство интенсивно увлажняет кожу, уменьшает следы усталости и готовит ее к нанесению макияжа. Увлажняющее средство с тоном Dolce&Gabbana Millennial Skin On-The-Glow

После окончания очищающих и увлажняющих процедур самое время приступить к нанесению тона. Летом лучше воздержаться от использования плотной основы — отличной альтернативой классическому тональному крему станет новинка от Dolce&Gabbana Millennial Skin On-The-Glow. Благодаря быстрому нанесению и простой растушевке крем дарит коже нежный тон и деликатный блеск за пару минут. Стойкая формула защищает лицо от негативных факторов окружающей среды, помогая сохранить ее здоровый и сияющий вид надолго. Помада-бальзам Giorgio Armani Ecstasy Shine

Ecstasy Shine — не просто оттеночный бальзам для губ, это идеальная помада на каждый день, которая придаст губам великолепный блеск без ощущения липкости или жирности. Средство совмещает две важные функции: придает губам восхитительный цвет и блеск и бережно защищает, помогая чувствительной коже губ оставаться красивой и увлажненной. Отличный выбор для жарких летних танцев до утра! Спрей и стайлинг-мусс Got2be «Ловушка»

После того, как закончишь с макияжем, приступай к легкой и немного небрежной укладки. Воспользуйся удобной стайлинг-пенкой от got2be, она поможет тебе одержать победу над строптивыми кудряшками или превратить гладкие волосы в элегантные волны. Средство легко укротит локоны, придаст им выразительную четкость и защитит от спутывания. Коллекция лаков NaiLOOK Unicorn

Чтобы стать звездой на вечеринке и сиять как в прямом, так и в переносном смысле, сделай себе яркий маникюр с новой коллекцией лаков от NaiLOOK. Оптимистичная и жизнерадостная коллекция из четырех голографических оттенков с инновационной текстурой в лимитированных флаконах подарит тебе детскую радость и восторг. Сахарный лак с глиттерами идеально ложится на любой ноготь, выравнивает и сглаживает все недостатки, делая ваш маникюр совершенным. Туалетная вода Aqua Kenzo Pour Femme

Завершающим штрихом к твоему легкому летнему образу будет свежий, необычный, искрящийся аромат Aqua Kenzo. Бодрящий мандарин задает тон, уступая затем ударной волне, сотканной из листьев черной смородины. Новая волна — новая вспышка! Уникальный и загадочный дуэт, сумасшедший и завораживающий, освещенный ослепительной чувственностью лепестков магнолии. Каждое из этих средств — настоящий хит! Именно поэтому все они номинированы в премии Cosmopolitan Beauty Awards 2018. Онлайн-голосовании премии продлится до 30 июня, успей отдать свой голос! Итоги премии ты найдешь в осеннем выпуске Cosmopolitan Beauty, октябрьском выпуске Cosmopolitan и на сайте премии.