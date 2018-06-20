Ваниль, банан и белый ром в аромате Comptoir Sud Pacifique

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Гурманский аромат Vanille Banane открывает мечта сладкоежек ─ коктейль апельсина и банана со взбитыми сливками. Нота сердца ─ зеленый микс листьев банана и клевера ─ звучит свежо, а в послевкусии ощущаются пьянящий белый ром и сладкая ваниль.

Новинка нишевого бренда Comptoir Sud Pacifique дополнила его историческую линейку Eaux de Voyage («Ароматы путешествий»). Бренд, один из пионеров селективной парфюмерии, был основан в 1974 году французский парой Жози и Пьером Фурнье, которые посвятили свою жизнь экзотическим странствиям, привозя из каждой поездки душистые воспоминания. За этим следовал вояж в Прованс, в столицу парфюмерии Грас, где уже по канонам французской парфюмерии и создавались духи. Традиция не прервалась и в наши дни: автор Vanille Banane — Анри Бержиа, потомственный нос из Граса.

Ваниль ─ один из ингредиентов-фаворитов, который часто появляется в композициях Comptoir Sud Pacifique. Королева специй, самая дорогая и редкая (хотя в это трудно поверить, но это так — натуральная ваниль производится лишь в нескольких тропических странах), обладает многими чудесными свойствами: это и афродизиак, и косметическое средство, и лекарство, а еще она способствует выработке гормона удовольствия серотонина. Так что не удивительно, что ваниль пользуется любовью женщин и парфюмеров. У Comptoir Sud Pacifique можно найти сладкие сочетания, ванили с абрикосом и кокосом, чувственные композиции с амброй и «Ванильное облако», где эта специя представлена в каждом из слоев ольфакторной пирамиды и в шлейфе сплетается с терпким мускусом.

Мощные, оригинальные, очень запоминающиеся, — как носить эти ароматы? «Аромат ─ это как личная подпись, и даже на разной коже они звучат по-разному, — говорит нынешняя глава бренда Валери Пианелли.

Comptoir Sud Pacifique был одним из первых парфюмерных брендов, который предложил не ограничиваться каким-то одним ароматом и создавать собственные коктейли. Многие знаменитости следуют этому совету. Например, Николь Кидман использует Chanel №5 вместе с „Ванилью Абрикосом“. Бритни Спирс сочетает все ароматы с любимым „Ванильным облаком“, а Шэрон Стоун часто добавляет в свои парфюмерные миксы „Ваниль Амбру“. При этом совсем не обязательно наносить один аромат поверх другого. Можно создать стереоэффект: один аромат — на запястьях, другой ─ на волосах, третий ─ на одежде. Они смешаются в движении и создадут ваш уникальный образ.

Интересно, с чем необычнее всего зазвучит Vanille Banane? Надо поэкспериментировать!