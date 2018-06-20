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Выбор редакторов: 15 лучших sos-средств против высыпаний
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Выбор редакторов: 15 лучших sos-средств против высыпаний 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Какие средства справятся с воспалениями за ночь, а какие можно наносить прямо под макияж? Редакторы BeautyHack рассказывают, как борются с мелкими высыпаниями и ухаживают за чувствительной, комбинированной и жирной кожей.
Средство против недостатков кожи My Super Tips Stop Spot, Guerlain
Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева
Прародитель этого средства — крем с камфорой Camphrea, который был выпущен брендом еще в 1870 году и отлично помогал справиться с несовершенствами кожи. В нашей семье первоиспытателем Stop Spot стала моя младшая сестра. Как и у многих, переходный возраст отразился на ее лице. Она позаимствовала у меня это средство, нанесла вечером на зону высыпаний и была приятно удивлена, когда утром ранки «подсохли», а через пару дней от них не осталось и следа.
Я, к счастью, в свое время не узнала ничего о высыпаниях на лице во время переходного возраста, да и сейчас не жалуюсь на кожу, но если что-то и появляется, то по принципу «редко, но метко». Даже после одного прыщика обычно на неделю остается шрам или покраснение. Наношу локально это средство, и ранка заживает за пару дней.
По текстуре напоминает консилер, и по факту крем нежно-бежевого цвета с травяным ароматом действительно маскирует покраснения. Сделан на основе очищающей формулы с высокой концентрацией камфоры, цинком и салициловой кислотой. За снятие покраснений отвечает аллантоин в составе. Удобный формат маленького продолговатого тюбика позволяет положить средство в любую косметичку и сумочку, а этих 15 мл хватает надолго: расход у крема маленький.
Цена: 1 935 руб.
Локальный корректор несовершенств кожи Pureté Marine, Thalgo
Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская
В том, что касается высыпаний, моя кожа придерживается старого и не очень доброго принципа «редко, но метко». Как назло, они образуются на самых видных местах: приметы, что прыщ на носу — это к любви, уже не работают, а значит, нужно волшебное средство, которое снимет покраснение и ускорит заживление. На средства от Thalgo я всегда могу положиться — их крем с кремнием для зоны вокруг глаз и подсвечивающий праймер давно стали незаменимыми в косметичке.
Локальный корректор тоже не разочаровал — за ночь у меня полностью исчезло высыпание на лбу. В составе гиалуроновая кислота и вода морских источников Seve Bleue — вместе они борются с бактериями и при этом оставляют кожу увлажненной. А с несовершенствами отважно сражаются экстракты древних водорослей, названия которых ассоциируются с «Гарри Поттером» и «Звездными войнами» — фукус пузырчатый и тетраселмис чуи. Понравился и удобный тюбик с аппликатором — в малыше помещается 15 миллилитров прозрачного геля, а тонкий носик позволяет нанести его точечно на проблемную зону.
Цена: 1815 руб.
Лечебный раствор для чувствительной кожи Dermatosic, Valmont
Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова
Высыпания беспокоят меня редко (в основном борюсь с сухостью и шелушениями). Но в моем случае они похожи на приезд нелюбимых родственников — приходят в гости надолго и занимают большую площадь. А бороться с ними радикальными методами не позволяет совесть (читай — чувствительная кожа). Поэтому лечебный раствор швейцарской марки, которую обожают за чудодейственные маски для лица, пришелся кстати — убрал не только «непрошенных гостей», но и помог справиться с раздражениями.
По консистенции средство похоже на легкую сыворотку. Наносила локально на участки с высыпаниями и за несколько дней увидела эффект — они уменьшились, а кожа не пострадала. Не было ощущения стянутости, зуда и шелушения тоже не появилось (обычно это — самый частый побочный эффект при лечении воспалений на чувствительно коже). Как и во многих заживляющих средствах, здесь работают кислоты — молочная и глицирретиновая.
Цена: около 8 000 руб.
Гель для локального применения для проблемной кожи Blue Herbal Spot Treatment, Kiehl’s  Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий
С высыпаниями, которые случаются со мной при смене климата или в ПМС, я борюсь старыми «дедовскими» методами: использую стрептоцид или цинковую мазь. Времени на то, чтобы ждать, пока другое уходовое средство подсушит воспаление, потом восстановит кожу и уберет покраснение, нет (а корректором полностью проблему не скроешь). Сегодня выступление у ребенка, завтра нужно делать фото для Instagram BeautyHack, а послезавтра идти на свидание с мужем. Но гель от Kiehl’s задержался на полке с sos-средствами. Во многом благодаря составу. Основной компонент — салициловая кислота, она хорошо подсушивает воспаление, справляясь с проблемой за ночь. Главное правило — наносите гель именно локально, тонким слоем, чтобы не пересушить кожу (на месте использования увидите белые разводы). Люблю его еще и за матирующий эффект: даже если след от воспаления не прошел полностью, его гораздо проще скрыть тонирующими средствами.
Цена: 1500 руб.
Маскирующий карандаш Серацин, Librederm
Тестировала smm-менеджер BeautyHack Александра Гришина
Коллекцию Серацин создали в Librederm специально для жирной кожи и кожи, склонной к акне. Внешне — это даже не уходовое средство, а маскирующий карандаш для коррекции дефектов кожи светло-бежевого оттенка, который подойдет большинству девушек. Я наношу его локально, поверх тональный крем, а затем корректирую итоговый оттенок — идеально! Но волшебство состоит в том, что карандаш не только маскирует несовершенства, но и подсушивает их. За счет цинка и серы в составе он убирает покраснения, регулируют работу сальных желез и дезинфицирует. Отдельный плюс упаковке — миниатюрный карандашик (22 грамма) поместится в любую косметичку или маленькую сумку.
Цена: 420 руб.
Корректирующее средство локального действия Effaclar А. I., La Roche Posay
Тестировала smm-менеджер BeautyHack Александра Гришина
Мой любимчик на все времена! Подходит для жирной и комбинированной кожи. Мощная комбинация двух компонентов Пироктон-Оламина и Гликосила стоит на защите и подавляет бактериальную активность, а витамин РР успокаивает кожу. По консистенции — это крем средней плотности белого цвета. Под макияж я его не советую наносить — лучше на чистую кожу, чтобы компоненты лучше сработали. Использую его 2 раза в день (утром и вечером). Вместе с увлажняющим кремом из этой же серии работает отлично! За два дня избавилась от небольшого, но заметного, воспаления. Крем очень экономичный в использовании: удобная упаковка с миниатюрным дозатором — не перестараетесь.
Цена: 1136 руб.
Крем локального действия для борьбы с несовершенствами Ultra clear spot treatment, Ultraceuticals
Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова
Австралийцы Ultraceuticals знают толк в средствах от гиперпигментации и фотостарения, но и sos-уходы с ударным составом им удаются. Среди компонентов этого крема салициловая, миндальная и лауриновая кислоты, аллантоин и масло гвоздики. Его нужно наносить на проблемные зоны, вмассировав в кожу, однако я оставляю его на ночь (тонким слоем). Засыхает быстро и не пачкает все вокруг, а утром без труда удаляется с кожи. Сначала чувствуется легкое пощипывание — кислоты так действуют на воспаления. Крем снимает покраснения и уменьшает воспалительный элемент, поэтому на следующий день не нужно раздирать кожу, а потом ждать заживления. Средство рекомендуется наносить несколько раз в день, я же ограничиваюсь одним применением ночью. Но если вы используете крем, как рекомендуют Ultraceuticals, обязательно защищайте кожу средством с SPF.
Цена: 2540 руб.
Крем для проблемной кожи Bioclean, Cholley
Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова
Основа всех средств швейцарского бренда Cholley — растительные компоненты, полученные совершенными методами экстракции, которые придумали в научно-производственной лаборатории в Локарно. В 50 минутах от этого места, в живописной деревушке Памбио-Норанко, находится штаб-квартира фитокосметического бренда.
Это средство, в отличие от всех предыдущих, не жалея, наносите на все лицо. Витамин А, экстракт чистотела, лапчатки и лаванды борются с воспалительными элементами, способствуют заживлению ранок, увлажняют и смягчают кожу. Подойдет тем, кто регулярно страдает от высыпаний, но вряд ли заменит вам основной уход — скорее как sos-средство в период обострений. Мне, например, не хватало увлажнения, поэтому дополнительно использовала сыворотку, что, впрочем, не влияет на результативность крема.
Cholley обещают накопительный эффект. Думаю, избавиться от воспалений без помощи специалиста и комплексного подхода, вы вряд ли сможете, но покраснения и жирный блеск он точно нивелирует!
Цена: 5200 руб.
Гель для проблемной кожи beta Gel, Medik8
Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова
Новый на российском косметическом рынке бренд Medik8 обещает иной подход к уходу за собой. Это молодая британская марка, на запуск которой биохимики и фармакологи из Лондона потратили 4 года. Средства бренда стали доступны только в 2008 году. Компания производит косметику небольшими сериями и по запатентованным формулам: какие-то из них борются с куперозом, какие-то улучшают качество кожи за счет антиоксидантов, какие-то — убирают следы гиперпигментации.
У геля для борьбы с локальными проблемами также конкретное предназначение: уменьшить раздражение и гиперчувствительность кожи. Дополнительно он защищает клетки от воздействия окружающей среды. Но моей коже нужно было только одно — быстро убрать воспаления. Наношу гель на ночь под ночной крем, а утром жду чуда. Сначала кожа была не готова к такой атаке — легкое пощипывание прекратилось через 15 минут. Утром же проблемная зона действительно стала меньше — покраснение почти исчезло, кожа стала ровнее.
Цена: 3600 руб.
Разглаживающая сыворотка для проблемной кожи Keracnyl, Ducray
Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова
Бренд Ducray, как и многие детища корпорации «Пьер Фабр», доступен и горячо любим на родине — во Франции. Он знаменит шампунями для волос и кожи головы, но и на средства для лица советую обратить внимание.
Эта сыворотка предназначена уже для борьбы с пост-акне (таких в нашей подборке пока не было): устраняет рубцы и пигментацию. Миртацин — запатентованный компонент, который помогает бороться с бактериями, азелаиновая кислота отбеливает кожу, а Витамин РР ее успокаивает. Консистенция у сыворотки легкая, быстро впитывается, не оставляет жирной пленки. Однако есть небольшое жжение — так действует кислота. У меня есть следы от акне и они действительно стали меньше. Но еще один плюс — сыворотка регулирует деятельность сальных желез, поэтому подойдет в качестве матирующего средства.
Цена: 1229 руб.
Балансирующая сыворотка для проблемной кожи Bac-control Essence, Egia
Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Бонд
У меня комбинированная кожа склонная к жирности в Т-зоне, на которой периодически бывают воспаления. Для таких, как я, у итальянской марки Egia огромный выбор средств — все они относятся к категории «космецевтика», то есть создаются в лаборатории на основе биотехнологий.
Сыворотку наношу на ночь под крем. За счет азелаиновой кислоты воспаления сократились буквально через несколько дней, а жирный блеск на Т-зоне также стал менее заметным. При этом сыворотка не сушит кожу, чем грешат большинство себорегулирующих средств. В ее составе есть масла подсолнечника и мяты. Из минусов лично для меня — сильная отдушка.
Цена: 4950 руб.
SOS-уход для проблемной кожи Hyseac sos paste local skin care, Uriage
Тестировала специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова
Бренд Uriage многие знают (и любят) за детские средства, но и во взрослых сериях есть достойные экземпляры. Этот уход имеет консистенцию густой кремообразной пасты. Я наношу его ватной палочкой точечно на воспаления на всю ночь (поверх ночного крема).
В отличие от многих подобных средств с кислотами в составе это не вызывает дискомфорта (ни зуда, ни сухости после). Главный компонент здесь — подсушивающий цинк. Утром воспаленные места становятся менее заметными — покраснение сходит. Бонус — для такой плотности пасты в тюбике очень много, будете использовать ее вечность, поэтому обратите внимание на срок годности.
Цена: 1050 руб.
Черное мыло с лактобактериями, Black Paint
Тестировала ассистент редакции Анна Хоботова
Black Paint — японская косметическая марка, созданная в 1995 году молодой ученой Миюки Маеда. Чтобы вылечить свою дочь от болезни почек, она начала научное исследование нетрадиционных способов самовосстановления организма. Внимание Миюки было сосредоточено на необычных свойствах натуральных компонентов: семян, масел и плодов растений. Результат исследования — выздоровевшая дочь и собственная косметическая марка. В Россию компания пришла два года назад и представлена органической косметикой для кожи лица. Черное мыло с лактобактериями — одно из таких средств. Лактобактерии в составе, по мнению производителей, борются с тусклым цветом лица, ранними морщинами, забитыми порами, прыщами и раздражением. Звучит так, словно другие средства ухода вам и вовсе не понадобятся! Состав — микс натуральных масел (оливы, сладкого миндаля, кокоса, гвоздики, авокадо), никакой химии и спирта, который сушит кожу.
Перед использованием мыло нужно поместить в теплую воду на 40 секунд, чтобы оно размокло. Мылить руки, а потом наносить на лицо не стоит — достаточно самим мылом поводить по лицу, избегая зоны вокруг глаз. Затем массирующими движениями вбить мыльную основу в кожу и умыться водой. Вся процедура занимает 2-3 минуты. После недели использования поры стали визуально меньше, а черные точки на носу ушли. Я не буду советовать средство, если у вас есть серьезные проблемы (лучше сходите к косметологу), но оно точно понравится тем, кто периодически страдает от высыпаний и хочет усмирить комбинированную кожу.
Цена: 2500 руб.
Увлажняющий Ботаник-крем для лица, Garnier
Тестировала ассистент редакции Анна Хоботова
Бренд Garnier по-доброму люблю: нет-нет, да и найдутся волшебные баночки и флаконы, которые не требуют огромных вложений и при этом борются с насущными проблемами: высыпаниями, черными точками, жирным блеском. Плюс, компания с каждым годом совершенствуется! В этом «Ботаник-креме» 96% компонентов — натуральные. Главный герой — экстракт зеленого чая, который восстанавливает водный баланс кожи и уменьшает жирный блеск (подойдет обладательницам смешанной и жирной кожи).
Не могу сказать, что с лица резко ушли конкретные недостатки, но как база под макияж или увлажняющий дневной крем это средство отлично подойдет.
Цена: 310 руб.
Крем-корректор Active Pureness, [comfort zone]
Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина
Я не могу назвать свою кожу проблемной, но, как и у всех, неприятности случаются. Поэтому мой вариант — это средства, которые нужно наносить локально. Огромный плюс [comfort zone] — крем-корректор полностью прозрачный, то есть вы можете наносить его прямо перед макияжем. При этом в составе — все те же гликолевая и миндальная кислоты и экзотические растительные экстракты (африканской капусты, мангостина, клеомы). Воспаления сразу не уходят, но подсушиваются и меньше выделяются на лице — скрыть их легче. А еще для меня важно, чтобы средство работало максимально деликатно: не люблю термоядерные уходы с такими же компонентами, когда не знаешь, что будет с лицом после 10-минутного пощипывания.
Цена: по запросу
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