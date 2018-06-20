Как подготовить тело к летней вечеринке

Сборы на вечеринку летом занимают больше времени. В идеале вы должны успеть сделать не только макияж тела, но и лица. Рассказываем, какие хайлайтеры, пудры и бальзамы сумеют заставить вас в прямом смысле слова сиять с ног до головы.

Bathing Take a Picture It Lasts Longer, Benefit

Несмотря на задорную упаковку с пин-ап-красоткой, внутри этой коробочки — средство для настоящей леди. У густого бальзама деликатный и невызывающий перламутровый оттенок, который на коже смотрится очень изысканно. В комплекте идет подушечка, которой следует наносить средство на кожу, — легко, и руки не запачкаете.

Бальзам для тела Bathing Take a Picture It Lasts Longer, Benefit (2 550 руб.)

Body Glow, Nars

Наносите это мерцающее золотистой бронзой масло на слегка влажную кожу после душа, и на любой вечеринке от вас будет глаз не отвести. Средство зрительно выравнивает тон, отвлекая внимание от недостатков кожи после зимы (особенно это относится к ногам), и придает приятное сияние. Расход экономный — не жалейте и используйте хоть на все тело.

Гель для тела Body Glow, Nars (3 700 руб.)

Body Lava, Fenty Beauty

Этой весной Рианна выпустила новую коллекцию косметики, и в ней нам особенно приглянулась одна жемчужина — хайлайтер для тела Body Lava, представленный в двух оттенках. Певица анонсировала выход этого сокровища видеороликом, в котором со свойственным ей шармом нанесла хайлайтер на оголенное плечо, — и все влюбились в новинку. Сама Ри-Ри, кстати, назвала средство «главным нарядом весны». На лето этот титул, думаем, тоже переходит. Найти средство сейчас уже нелегко: поклонники певицы все раскупили. Но пока еще реально, так что поторопитесь, оно того стоит.

Люминайзер для тела Body Lava, Fenty Beauty (4 450 руб.)

Спрей для тела с блестками, Tasha

Собираясь в отпуск на пляж, не забудьте закинуть в чемодан этот спрей для тела с абсолютно потрясающим ароматом манго, который на вечеринках на берегу моря будет как раз кстати. Помимо придания блеска и запаха, спрей еще и увлажняет кожу.

Спрей для тела с блестками, Tasha (350 руб.)

Шиммер для тела Supermodel Body, Charlotte Tilbury

Манящее название обещает, что после нанесения крема из зеркала на вас посмотрит минимум Синди Кроуфорд . И это почти так. Кожа, по крайней мере, с этим средством действительно будет выглядеть отлично на любой красной дорожке под светом самых безжалостных софитов. Помимо того, что крем придает коже мерцание и легкий эффект загара, он еще увлажняет, подтягивает ее и улучшает циркуляцию крови — в его составе алоэ, экстракт шиитаке и ментол.

Шиммер для тела Supermodel Body, Charlotte Tilbury (3 960 руб.)

Сияющая пудра для лица и тела Puff & Shine, Sephora

Чудесная пудра для тела, которая украсит не только вашу кожу, но и туалетный столик. Достаточно взгляда на эту розовую пуховку, чтобы захотелось тут же купить средство. Но красота, конечно, не единственное его достоинство. Пудра придает коже перламутровое мерцание, с которым стать главной звездой вечеринки еще проще.

Сияющая пудра для лица и тела Puff & Shine, Sephora (1 600 руб.)

Хайлайтер для тела Tan Minutes Body Glow Lotion Too Sexy, Tony Moly

Хайлайтер для тела, похожий на автозагар. Придает коже роскошный естественный блеск и оттенок, будто вы только что с пляжа. Легко наносится и не сушит за счет содержания в нем увлажняющих ингредиентов.

Хайлайтер для тела Tan Minutes Body Glow Lotion Too Sexy, Tony Moly (1 145 руб.)

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