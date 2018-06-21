Канадка потратила тысячи долларов на губы Анджелины Джоли и гигантскую грудь

Канадская танцовщица потратила состояние на грудь размера J, «губы Анджелины Джоли » и бразильскую подтяжку ягодиц. Об этом сообщило издание The Mirror.

За последние четыре года 24-летняя Мэри Магдален (Mary Magdalene) сделала три операции по увеличению груди, одну из которых проводил стоматолог, изменила форму носа, вколола больше 15 инъекций ботокса в губы и заплатила за примерно столько же подтяжек ягодиц. Всего девушка потратила на это около 150 тысяч канадских долларов (7,1 миллиона рублей), так как считала, что выглядит «слишком блеклой».

Она не планирует останавливаться, хотя ее отец, бывший священник, не одобряет ее увлечения. К тому же из-за размера груди у танцовщицы начались проблемы с дыханием. «Я знала, что хочу сделать пластическую операцию с 14 лет. Я не думала, что их будет столько, но это стало моим хобби, что-то вроде экстремального спорта», — рассказала Магдален. Она признается, что во многом ее тяга к операциям вызвана выбором профессии, и будь у нее другая работа, она бы не стала менять внешность и делать столько татуировок.

Магдален признает, что люди не всегда реагируют на ее внешность адекватно: пожилые люди стараются обойти ее стороной, а дети сравнивают ее губы с рыбьими. Тем не менее, она считает, что яркий образ помогает ей зарабатывать, и довольна своим отражением в зеркале.