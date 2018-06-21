Пять процедур, которые помогут в 45 выглядеть на 30

Задумывались ли вы о том, что современные женщины — настоящие счастливицы? Мы живем в мире, где эстетическая медицина действительно творит чудеса. И желание выглядеть в 40 лет на 30 уже не кажется чем-то нереальным. У хирургов и косметологов есть даже особый список процедур, которые они рекомендуют каждой женщине, достигшей этого прекрасного возраста.

Булхорн: приподнять верхнюю губу

Публикация от Пластический хирург (@drmelnikov)

3 Июл 2017 в 8:14 PDT Косметологи уверяют: когда промежуток между носом и верхней губой короткий (не более 12 мм), лицо выглядит моложе и сексуальнее даже при тонких губах. С годами кожа теряет эластичность, это расстояние увеличивается. Лицо визуально кажется старее даже при ровной и гладкой коже. Иногда одной операции по сокращению этого расстояния достаточно для омоложения на пять-семь лет.

Техника подразумевает иссечение полоски кожи непосредственно под основанием носа. Волнистые линии, сужающиеся по краям, напоминают рога быка — отсюда и название процедуры. После соединения швами кожных краев верхняя губа значительно приподнимается, приближая обладательницу к золотым стандартам красоты.

Ботокс: разгладить мимические морщины

Публикация от ЕКАТЕРИНА, ВРАЧ КОСМЕТОЛОГ👄💉 (@kosmetolog_katerrina)

10 Июн 2018 в 11:25 PDT Ботокс не зря называют процедурой обеденного перерыва. Чтобы избавить от любых морщин на лице, косметологу потребуется не более пятнадцати минут. Суть процедуры проста: в мыщцы лица при помощи инъекций вводится препарат ботулотоксин. Он расслабляет натянутые мышцы, создающие заломы, и блокирует их движение на определенный срок. Сеанс проводится без анестезии при помощи тоненькой иголки, что делает процедуру абсолютно безболезненной.

Реабилитационного периода нет, разве что в течение четырех часов после инъекций нельзя наклоняться и лежать. Стойкий результат проявляется спустя две недели и сохраняется до полугода.

К слову, рассказы о том, что лицо после ботокса становится неживым, мимика теряется, всего лишь горький опыт женщин, попавших в руки непрофессионалов. Хороший косметолог с медицинским образованием сумеет провести процедуру так, чтобы лицо не превратилось в маску и в то же время приобрело гладкость.

Пилинг: выровнять цвета лица

Публикация от Косметолог Дерматолог СПБ (@dr_elena_cosmetolog)

7 Июн 2018 в 6:02 PDT С возрастом на лице все чаще появляются пигментные пятна, кожа становится тусклой и уже не радует здоровым румянцем. Выход из ситуации есть, и он довольно прост. Чтобы вернуть лицу былую красоту, достаточно пройти курс кислотных пилингов. Как правило, это пять-шесть процедур. Такой уход раз за разом удаляет ороговевшие клетки, осветляет кожу и придает лицу красивое сияние. Пилинг — это контролируемый ожог, заставляющий клетки работать для максимальной регенерации. Словом, организм бросает все ресурсы на то, чтобы кожа скорее восстановилась и стала здоровой.

Решившись на пилинг, нужно учесть несколько важных нюансов. Во-первых, процедура сезонная. Курс можно проходить строго с октября по февраль, когда солнце еще не так активно. Иначе есть риск спровоцировать усиление пигментных пятен. Во-вторых, у срединных пилингов (именно такие показаны для женщин 40+) длительный период реабилитации. После процедуры лицо покраснеет, а на третий день начнется сильное шелушение. Возможно, придется посидеть дома, чтобы не вызывать вопросительные взгляды окружающих. Но поверьте, сияющая и гладкая кожа, полученная в результате, заставит забыть об этих лишениях.

Блефаропластика: убрать нависшие веки

Публикация от Damas Blefaro — пластика век (@damas_blefaro)

8 Июн 2018 в 2:22 PDT Операция по подтяжке век, или блефаропластика, показана практически всем, кому исполнилось 35 лет. К этому возрасту веки начинают обвисать, делая наш взгляд угрюмым и тяжелым.

В зависимости от показаний операция проводится под местной или общей анестезией и занимает не больше часа. Хирург удаляет избыток кожи и накладывает внутрикожный шов, который не оставляет следов после заживления. После блефаропластики вам придется провести в клинике не больше суток. Через четыре дня снимают шов, к этому времени отек полностью спадает, а вы можете в полной мере насладиться открытым взглядом и вернуться к привычному ритму жизни.

Биоревитализация шеи: избавиться от кольцевых морщин

Публикация от Косметолог Аян👸🏼 (@ayan.hasanzadeh)

24 Май 2017 в 8:40 PDT Часто случается так, что ухаживая за лицом, мы не придаем значения состоянию шеи. А зря. Шея — та часть тела, которая предательски выдает наш возраст. Дело в том, что кожа в этой области тоньше, чем на лице, а мышцы, которые она прикрывает, работают гораздо активнее мышц лица.

Чтобы избежать старения кожи, нужно обратить внимание на уход, направленный на восполнение влаги. С этим отлично справляется биоревитализация. Сначала на кожу наносится анестетик. Через полчаса врач начинает последовательно, сантиметр за сантиметром, инъекционно вводить в верхний слой кожи раствор гиалуроновой кислоты. Курс, состоящий из четырех процедур, вернет шее гладкость и эластичность. А если заодно вы проведете биоревитализацию лица и рук, то минус десять лет от цифр в паспорте вам гарантированы.

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