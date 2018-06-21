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Привычки, убивающие вашу красоту
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Привычки, убивающие вашу красоту 

Рамблер 1 час назад
Какая женщина не хочет быть красивой? Ради этого девушки тратят огромные деньги на косметику, проводят часы в тренажерном зале и регулярно отправляются к косметологу. Между тем, сохранять привлекательность будет гораздо проще, если отказаться от некоторых привычек, убивающих красоту.
1. Сон на животе. Когда вы спите на животе, кровоток затруднён, дыхание замедляется, а внутренние органы оказываются сдавленными. А ещё такая поза провоцирует появление морщин на лице, шее и груди.
2. Чрезмерная мимика. Привычка постоянно гримасничать способствует образованию мимических морщин. Лучше поменьше хмуриться и щуриться.
3. Сидячая поза «нога на ногу». Это положение вызывает ухудшение кровообращение, что в конце концов приводит к расширению вен на ногах.
4. Недостаток воды. Когда организму не хватает жидкости, то страдает кожа: она иссушается, теряет цвет и упругость. Необходимо каждый пить достаточное количество чистой воды, а не только чай и кофе.
5. Ненормативная лексика. Подобные выражения демонстрирует неуважение к окружающим. Постоянное употребление бранных слов никогда не украшает женщину, даже обладающую идеальной внешностью.
Женский форум
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