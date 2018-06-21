5 парфюмерных ошибок, которые вы точно совершали

Вы ожидаете, что аромат будет звучать одинаково на протяжении всего дня Пробуя парфюм в магазине, вы слышите только верхние его ноты, но парфюм обычно содержит несколько уровней, и раскрываются они постепенно. Чтобы быть полностью уверенной в понравившимся аромате, не покупайте его, сломя голову. Немаловажным фактом является то, как именно раскроется конкретный парфюм на вашей коже — эффект может быть противоположным тому флеру, который вы слышите непосредственно из флакона. Так что сохраните пробник и тестируйте его в течении всего дня, пребывая в разном душевном и физическом состоянии. Ваше мнение может кардинально измениться уже к обеду.

Растираете парфюм запястьями

Растирая парфюм запястьями или руками, вы рушите его композицию — и все труды парфюмеров становятся напрасными. Старайтесь хотя бы некоторое время не касаться мест, куда вы нанесли аромат. Он обязательно правильно раскроется и удивит вас своей многогранностью.

Вы неправильно храните парфюм

Солнце, высокая влажность или сильный холод может испортить деликатные масла, содержащиеся в любимых духах. Из-за этого они меняют свою формулу, а следовательно по-другому звучит и композиция в целом. Внимательно следите за тем, где оставляете бутылочку с духами на день (особенно летом!). Лучше всего хранить ее в закрытом пространстве, подальше от внешних раздражителей и резких температурных колебаний.

Используете парфюм подруги

Вы услышали новый аромат на своей коллеге и моментально влюбились в него. Предельно жизненно и на редкость неудачно. Потратив кучу денег и наконец-то заполучив заветный флакон, вы никак не можете узнать тот самый аромат, который украл ваш покой. Все объясняется предельно легко: аромат на разной коже раскрывается по-разному. И если он понравился вам, будучи нанесенным на кожу коллеги или подруги, это абсолютно не гарантирует, что он будет звучать на вас точно так же. Во избежание разочарования, попросите подругу поделиться парой капель ее духов и нанесите их на зону пульса и слушайте, слушайте, слушайте.

Наносите аромат куда попало

Правильные точки нанесения аромата играют ключевую роль в его последующем раскрытии и длительности звучания. Существует поговорка: «Наноси аромат туда, куда хочешь чтобы тебя поцеловали». И в ней есть доля правды. Шея, запястья, уши и даже в особо пикантных случаях коленки — идеальные места для нанесения парфюма. Зоны пульса повышают температуру тела, а значит помогают аромату работать правильно. Известный парфюмер Сара Хоровитц напоминает не забывать главную зону пульса: ваше сердце. Несколько капель на декольте и горячие поцелуи вам обеспечены.

И напоследок совет

Увлажните кожу перед нанесением парфюма — напитанная влагой кожа раскроет композицию быстрее и ярче. Плюс, на такой коже ноты парфюма держатся в разы дольше.